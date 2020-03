Obljublja, da je ne bomo več videli

Marija Šarapova je razkrila, da se ne bo vrnila v tenis. Prav tako je ne zanima trenersko delo. Foto: Gulliver/Getty Images

Marija Šarapova je na začetku tedna sporočila, da se poslavlja od profesionalnega tenisa. Razlog za to so bile predvsem poškodbe, saj v zadnjem času ni mogla več igrati na najvišji ravni. Ugotovila je, da nima smisla nadaljevati. V preteklosti smo velikokrat videli, kako so se nekatere najboljše igralke vrnile na tekmovanje. V zadnjem času smo bili priča vrnitvi Kim Clijsters, po porodu pa se je vrnila tudi Serena Williams, ena najboljših igralk vseh časov.

"Ne, to vam obljubim," je bil odgovor visokorasle Rusinje, potem ko so jo vprašali, ali obstaja možnost, da se še kdaj vrne. "Mislim, da se ljudem dogajajo različne stvari v življenju in mislim, da je pri ženskah tudi vprašanje družine. To vidimo tudi pri Sereni Williams, potem ko se je za nekaj časa umaknila iz tenisa. A vseeno - če je kdo, ki lahko podre rekord, je to ona. O tem ne dvomim."

"Ne vem, kako bi bila lahko v obeh vlogah …" Foto: Gulliver/Getty Images

Nikakor ne bi želela biti mama in hkrati teniška igralka

Šarapova je priznala, da si v prihodnosti tudi sama želi družine. Sebe nikoli ni videla kot mamo in teniško igralko. Njeno razmišljanje izhaja predvsem iz njenega otroštva, ko se je morala kot otrok ločiti od svojih staršev.

"Ne vem, kako bi bila lahko v obeh vlogah … Ure in ure moraš posvečati čas svojemu telesu in svoji moči na igrišču. To vsekakor niso okoliščine, v katerih bi imela otroka. To (ločitev od svojih staršev, op. p.) vsekakor vpliva na mojo odločitev, ki jo bom sprejela v prihodnosti."

"S svojo mamo in očetom sem bila vedno v zelo dobrih odnosih, a svojim otrokom želim dati občutek miru in pravega doma," je bila odkrita petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

Njeno vlogo je močno zaznamovala dopinška afera. Foto: Reuters

V njeni športni karieri je ostal velik črn madež, potem ko je leta 2016 padla na dopinškem testu in bila zaradi tega suspendirana 15 mesecev. To je bila ena najbolj odmevnih dopinških afer v zgodovini športa. Ko se danes ozre nazaj, pravi, da je ponosna, kako je prebrodila to obdobje in kako se je vrnila na igrišče.

"To je bila situacija, skozi katero sem morala iti in to sem naredila na pošten in ponižen način. Da v takšnem položaju, ko si tako ranljiv, priznaš napako, greš skozi dve sodniški obravnavi in treniraš še naprej. Vrnila sem se na igrišče in tekmovala z enako ljubeznijo do tega športa. Na to sem ponosna," je v intervjuju za The New York Times povedala 32-letna Marija Šarapova.