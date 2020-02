Bila je ena najbolj glasnih in pustila je velik pečat #video

Šarapova je lopar postavila v kot:

Marija Šarapova je bila ena tistih športnic, ki bi lahko spisala hollywoodsko zgodbo. V ZDA je prišla brez denarja, znala ni niti besede angleškega jezika. Z zagnanostjo in borbenostjo ji je uspelo in postala je ena najbolj prepoznavnih športnic na svetu. Šarapova ima po nekaterih podatkih danes na računu več kot 300 milijonov dolarjev (275 milijonov evrov).

Marija Šarapova je v sredo sporočila, da se poslavlja. Foto: Reuters

"Tenis, poslavljam se"

Kljub njeni uspešni in sanjski športni karieri je senco nanjo vrgla dopinška afera. Dvaintridesetletna – zdaj že nekdanja – profesionalna teniška igralka je v sredo prek revije Vogue sporočila, da je končala svojo športno kariero.

"Kako za seboj pustiti edino življenje, ki si ga poznala? Kako oditi stran od igrišč, na katerih si trenirala že kot majhna deklica? Igro, ki jo imaš rada. Tenis – poslavljam se," je med drugim zapisala Šarapova.

Turnir OP Francije je zmagala dvakrat. Foto: Gulliver/Getty Images

Svojo svetovno slavo je doživela leta 2004, ko je kot sedemnajstletnica zmagala v Wimbledonu in s tem postala tretja najmlajša teniška igralka, ki je zmagala na wimbledonski travi. Nato je zmagala še OP ZDA in OP Avstralije ter še dvakrat na pariškem pesku (OP Francije), čeprav so njeno gibanje na pesku nekateri primerjali s "kravo na ledu".

Oče je imel v žepu le 700 dolarjev

Sibirska tigrica, kot so jo tudi klicali, je v Sočiju teniški lopar prvič v roke prijela pri štirih letih. V Soči so se po černobilski katastrofi leta 1986 umaknili njeni starši. Na prigovarjanje Martine Navratilove se je preselila na Florido, kjer je trenirala na znani akademiji Nicka Bollettierija. Tam sta trenirala tudi Monika Seleš in Andre Agassi.

Ko je bila Šarapova stara sedem let, sta leta 1994 skupaj z očetom Jurijem prišla v ZDA. Oče je imel pri sebi le 700 dolarjev. Poprijel je za vsako delo, med drugim je pomival tudi posodo, da bi lahko financiral sanje svoje hčerke. Zaradi omejitve vizuma pa je morala biti Marija dve leti ločena od svojih staršev.

Na poklicno teniško pot je stopila pri 14 letih, pri sedemnajstih pa je že zmagala Wimbledon. Foto: Guliver/Getty Images

Pri sedemnajstih letih med zvezde

Prvič je kot profesionalka zaigrala leta 2001, ko je bila stara 14 let, dve leti pozneje je bila že med najboljšimi 50 igralkami na svetu. Tistega leta je osvojila tudi prai turnirja na Japonskem in Quebecu.

Leta 2004 je prišla zmaga v Wimbledonu, ko je v finalu premagala Sereno Williams in tako čez noč postala slavna. Leto pozneje je postala prva ruska teniška igralka, ki se je povzpela na vrh lestvice WTA. Leta 2006 je zmagala drugi turnir za grand slam – OP ZDA. Leta 2007 in 2008 so se začele njene težave z ramo, kar je bil tudi razlog, da je končala kariero.

Preden je staknila drugo poškodbo rame, je leta 2008 zmagala OP Avstralije. Štiri leta pozneje, leta 2012, je zmagala še OP Francije in tako postala deseta igralka v zgodovini tenisa, ki je zmagala vse turnirje za grand slam. Uspeh na pariškem pesku je ponovila še leta 2014. Dopinška afera je na njeni športni karieri pustila velik, črn madež. Foto: Reuters

Dopinška afera

Leta 2016 je Šarapova poskrbela za eno največjih afer v tenisu, potem ko je na OP Avstralije zaradi jemanja zdravila Meldonij padla na dopinškem testu. Zaradi tega je dobila 15-mesečno prepoved igranja na turnirjih. Na njen račun je bilo s strani nekaterih igralk slišati ostre kritike.

S Sereno Williams ni bila nikoli na isti valovni dolžini S Sereno Williams sta se sicer spoštovali, a prijateljstva med njima ni bilo nikoli. Foto: Guliver/Getty Images

Njena največja nasprotnica, tako na igrišču kot zunaj njega, je bila Serena Williams. Poleg tega, da ji je leta 2004 v finalu Wimbledona zadala enega najbolj bolečih porazov, naj bi ji speljala Grigorja Dimitrova, s katerim sta bila skupaj dve leti. Pred tem je bila celo že zaročena s Sašem Vujačićem, slovenskim košarkarjem, ki je igral v ligi NBA.

Če ni imela sreče v ljubezni, ji je šlo veliko bolje v poslovnem svetu. Pred časom je podpisala 70-milijonsko pogodbo z znamko Nike, leta 2016 je po poročanju Forbsa z igranjem in sponzorskimi pogodbami zaslužila več kot 300 milijonov dolarjev (275 milijonov evrov).

"Lepota se prodaja. Zavedati se moram tega in zaradi tega me želijo. Ne morem se narediti, da sem grda."

Bila je ena najglasnejših igralk Marija Šarapova je bila tudi ena najglasnejših igralk na igrišču – izmerili so kar 100 decibelov glasen krik. Mnogi menijo, da Rusinja zaradi tega žogico udarja močneje kot druge teniške igralke. Nad Marijo pa so se nemalokrat pritoževale njene nasprotnice. "Če pogledam svoje posnetke, stokam, odkar pomnim. Če nekaj začneš početi že v rani mladosti, potem to postane navada," je povedala Rusinja, ki do konca svoje kariere ni vedela, zakaj to počne. "Pravzaprav nikoli nisem poskušala nehati s tem, ker to počnem podzavestno," je v enem izmed pogovorov povedala Rusinja.

Na poslovnem področju je bila vedno uspešna. Foto: Reuters

Enajst let najbolje plačana igralka na svetu

Leta 2012 je odprla linijo trgovin s sladkarijami – Sugarpova, med svojim prestajanjem pa se je vpisala na univerzo na Harvardu. Pred dopinško afero je bila po poročanju Forbsa kar enajst let najbolje plačana športnica na svetu.

Na teniška igrišča se je vrnila leta 2017, a je bila njena igra le bleda senca tistega, kar ji je uspevalo v najboljših letih. Zato je prišel čas za slovo.