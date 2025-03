Triindvajsetkratna zmagovalka turnirjev za grand slam Serena Williams se je odločila, da bo s svojimi vložki zajadrala tudi v košarkarske vode, in postala del ekipe Toronto Tempo, ki se je kot 15. ekipa pridružila košarkarski ligi WNBA. Svojo prvo sezono bodo igrali prihodnje leto – 2026.

New court, new game 🏀



We’re thrilled to announce that @SerenaWilliams – legendary tennis

pro – has joined the team as the newest owner of the Toronto Tempo. pic.twitter.com/kRPYNvdoya — Toronto Tempo (@TempoBasketball) March 3, 2025

WNBA (Women's National Basketball Association) je profesionalna košarkarska liga za ženske v ZDA. Liga je bila ustanovljena leta 1996 pod okriljem moške NBA, košarkarice pa so prvo sezono začele leta 1997. WNBA velja za najmočnejšo žensko košarkarsko ligo na svetu, zanjo pa je vse več zanimanja, saj je gledanost vse večja in ekipe so vse bolj zanimive za sponzorje.

Ekipa je v večinski lasti Kilmer Sports Ventures, ki ji predseduje Larry Tanenbaum, vodi pa jo Teresa Resch.

Serena Williams bo med drugim skrbela za ustvarjanje novih dresov. Foto: Reuters

"Ta trenutek ne gre samo za košarko, ampak za resnično vrednost športnic. Vedno sem govorila, da je ženski šport neverjetna naložbena priložnost. Navdušena sem, da bom lahko sodelovala z Larryjem Tanenbaumom in vso Kanado pri ustvarjanju nove franšize v ligi WNBA," je povedala nekdanja prva teniška igralka sveta.

To pa za Sereno Williams še zdaleč ni prva naložba, saj ima lastniške deleže v ekipah, kot so Miami Dolphins (NFL), Angel City FC (ženska nogometna ekipa v NWSL) in Los Angeles Golf Club (golf klub v novi ligi TGL).

Kakšna bo njena vloga?

Iz Toronta so sporočili, da bo Serena Williams skrbela za ustvarjanje dresov in posebnih kolekcij v sodelovanju z ekipo, ki bodo naprodaj navijačem te ekipe. Navdušenja ob sodelovanju z nekdanjo vrhunsko športnico ni skrival niti Larry Tanenbaum, so zapisali pri ESPN.

"Serena Williams je ikona, vzornica in zaslužna za spremembe v svetu. Vsak del svojega neverjetnega uspeha si je prislužila s trdim delom, vztrajnostjo in odločnostjo ne glede na to, da je imela pred seboj nešteto izzivov. Predstavlja vse najboljše, za kar se Tempo zavzema. Ne bi mogli biti bolj veseli, da imamo Sereno na naši strani igrišča."

Serena Williams je v svoji teniški karieri dosegla celo vrsto uspehov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Dolga leta je navduševala na teniških igriščih

Serena Williams je največji pečat pustila na teniških igriščih, potem ko je zmagala na 23 turnirjih za grand slam. Upokojila se je oziroma svoj zadnji dvoboj je odigrala leta 2022, ko je igrala na OP ZDA in izpadla v tretjem krogu tekmovanja. Skupno je osvojila 73 turnirskih lovorik, samo s turnirskimi nagradami pa je zaslužil skoraj sto milijonov dolarjev (95 milijonov evrov) bruto.

Preberite še: