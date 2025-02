Taurasi je v najmočnejši ženski ligi igrala 20 let za Phoenix Mercury, s katerim osvojila tri naslove prvakinj (2007, 2009, 2014), dvakrat je bila tudi najkoristnejša igralka finala. Skupno je dosegla 10.646 točk, skoraj 3000 več od druge na lestvici Tine Charles.

"Ni le nosila dresa, zgradila je našo franšizo. Igrala je to igro in jo za vedno spremenila," so jo pohvalili pri Phoenixu. Vzporedno je nekaj časa igrala tudi v Evropi, s Spartakom iz Moskve in Jekaterinburgom je šestkrat postala evropska prvakinja.

Z reprezentanco ZDA je osvojila šest zaporednih zlatih olimpijskih kolajn, vključno z lansko v Parizu.

