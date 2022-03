Takrat je šokirala športni svet, v bran se ji je postavil tudi Putin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marija Šarapova in spomin na dopinško afero

Marija Šarapova je bila nekaj let najbolje plačana športnica na svetu. Foto: Reuters

Mineva že šest let, odkar je Marija Šarapova, nekdanja prva igralka sveta, padla na dopinškem testu. Ta novica takrat ni pretresla samo teniškega, ampak ves športni svet. V bran se ji je postavil tudi Vladimir Putin, ruski predsednik.

Sedmega marca leta 2016 je Marija Šarapova v enem izmed hotelov v Los Angelesu na presenečenje vseh sklicala novinarsko konferenco. Kaj bi lahko sporočila visokorasla Rusinja, so se spraševali. Nekateri so ugibali, da bi lahko razglasila konec športne poti, a je dejala, da tega ne bi storila v hotelu s tako grdimi preprogami.

Leta 2016 je svetovni javnosti sporočila, da je padla na dopinškem testu na OP Avstralije.

Ni vedela, da je zdravilo na seznamu prepovednih zdravil

Šarapova je tistega dne stopila pred novinarje in s svojega lista papirja prebrala: "Želela sem vas obvestiti, da sem pred nekaj dnevi prejela pismo Mednarodne teniške zveze (ITF), da sem na OP Avstralije padla na dopinškem testu. Za to prevzamem vso odgovornost."

Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam je pozneje pojasnila, da je od leta 2006 zaradi zdravstvenih težav jemala zdravilo meldonij, ob tem pa zatrdila, da ni vedela, da je bilo zdravilo dodano na seznam prepovedanih zdravil Svetovne protidopinške agencije (WADA). Trdila je, da ji je zdravnik predpisal zdravilo pod drugim imenom – mildronat.

Šarapova je bila zaradi pozitivnega testa suspendirana 12. marca, takrat pa so se ji odpovedali tudi nekateri sponzorji. Športna znamka Nike je takoj za tem z njo prekinila sodelovanje, dokler stvar ni bila razjasnjena.

Vladimir Putin se je takrat 28-letni Šarapovi postavil v bran. Foto: Reuters

Takrat se je oglasil predsednik Rusije Vladimir Putin, ki je menil, da zdravilo ni sporno. "Ta snov nikoli ni bila obravnavana kot prepovedano zdravilo in prav tako ne vpliva na rezultat. To je jasno. To zdravilo srčno mišico pri visokih naporih ohranja v dobrem stanju," je za rusko televizijo povedal Putin.

Pri podjetju, ki proizvaja to zdravilo, so dejali, da je namenjeno srčnim bolnikom, medtem ko je izumitelj dejal, da so ga uporabljali tudi za večjo vzdržljivost sovjetskih vojakov. Kljub temu pri podjetju menijo, da zdravila ne bi smeli obravnavati kot poživilo.

Kdo je bil v resnici kriv za eno največjih športnih afer?

Po besedah Šarapove je bil glavni krivec njen takratni menedžer Max Eisbund. Ta bi moral preveriti, katera zdravila so prepovedana, a takrat tega ni naredil, ker naj bi imel v tistem času zasebne težave. "Ni pogledal. Vemo, kaj se je potem zgodilo. Bila je huda napaka. Mednarodna teniška zveza me je obtožila, da sem prikrivala jemanje meldonija, ampak v resnici tega nisem nikoli počela."

Po odsluženi kazni ni bila več ista igralka. Foto: Guliverimage/Getty Images

Po vrnitvi na igrišča ni bila več ista

Najprej je dobila dve leti prepovedi igranja na teniških turnirjih, po pritožbi na Mednarodno športno razsodišče (CAS) so ji kazen znižali na 15 mesecev. Na teniška igrišča se je vrnila aprila leta 2017, a takrat je bila le še bleda senca Marije Šarapove, ki je nekoč zmagovala. Pestile so jo poškodbe, ki zanjo niso bile nič novega. Poškodbe so bile tudi razlog, da je februarja leta 2020 končala športno pot. V karieri je zbrala 36 turnirskih zmag, osvojila je tudi olimpijsko odličje. V Londonu je bila leta 2012 srebrna, z Rusijo pa je osvojila Pokal federacij.

Zelo je predana svojim projektom. Foto: Gulliver/Getty Images

Pri svojih projektih je s srcem in dušo

Sibirska tigrica, kot so jo med drugim imenovali v teniškem svetu, se je zelo dobro znašla v poslovnem svetu. Že med športno kariero je svoj denar pametno vlagala. Med drugim tudi v borbe (Ultimate Fighting Championship) in zaščitne kreme Sugerpop. Že pred leti je ustanovila znamko sladkarij Sugerpova. Številni športniki so samo vlagatelji, ona pa pri nekaterih projektih sodeluje s srcem in dušo.

Marija Šarapova se do vojne v Ukrajini do zdaj javno še ni opredelila.