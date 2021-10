Pred leti jo je zmerjala. Kakšen odnos imata danes? #video

Marija Šarapova je v svoji karieri osvojila pet turnirjev za grand slam, Foto: Reuters

Marija Šarapova in Serena Williams sta pred leti polnili teniške tribune. Sploh takrat, ko sta igrali druga proti drugi. V športni karieri sta med seboj odigrali 22 dvobojev. Šarapovi je uspelo zmagati le dvakrat. In prav presenetljiva zmaga v finalu Wimbledona leta 2004 je naredila vsaj navidezno nepremostljiv prepad med njima.

Marija Šarapova je leta 2004 kot 17-letno dekle presenetljivo premagala Sereno Williams. Foto: Guliverimage/Getty Images

Šarapova je menila, da jo Serena sovraži (la) predvsem zato, ker jo je leta 2004 drobno dekle proti vsem pričakovanjem premagalo v Wimbledonu. "Toda večinoma me sovraži zato, ker sem jo v garderobi slišala jokati. Ne prav dolgo po turnirju sem slišala, da je svojim prijateljem – ti so potem to povedali meni – dejala: 'Nikoli več ne bom izgubila proti tisti mali pras***,'" je pred leti brez dlake na jeziku povedala nekdaj prva igralka sveta.

Domnevno naj bi bil spor med njima tudi zaradi Grigorja Dimitrova, saj sta si obe želeli osvojiti srce bolgarskega teniškega igralca. Rusinja se je nekaj časa tudi uradno dobivala z njim.

Serena Williams: Kaj je z njo?

Ne dolgo nazaj se je na družbenih medijih pojavila fotografija, ko so skupaj fotografirane Venus Williams, Marija Šarapova in Serena Williams na modni reviji Met Gala. To je bilo za mnoge poznavalce športa in tenisa veliko presenečenje.

Zmagovalko 23 turnirjev za grand slam so na Instagramu vprašali, kakšno je njun odnos, medtem ko so ju v New Yorku videli nasmejani.

"Kaj je z njo?," je najprej odgovorila 40-letna teniška igralka. "Imela sem priložnost, da se z njo družim na Met Gala. Zabavna je, pogovarjali sva se, smejali. Pogovarjali sva se o tenisu in bilo je res zabavno. Všeč mi je bilo," je povedala ena najboljših teniških igralk vseh časov.

"Prekleto, lepo bi bilo, če bi Marija še vedno bila na turneji" Foto: Gulliver/Getty Images

Že pred tem je njihovo druženje komentirala starejša od sester Williams, Venus. Dejala je, da 34-letno Rusinjo spoštujeta in jo imata radi. "Dan pred tem sva se s Sereno pogovarjali o Mariji. Rekli sva si: 'Prekleto, lepo bi bilo, če bi Marija še vedno bila na turneji.' Vesele smo, da smo se srečale. Bilo je objemov, smeha, zgodb in fotografij," je dejala Venus.

Sereno Williams smo nazadnje videli na igrišču letos v Wimbledonu, ko je v prvem krogu predala dvoboj, potem ko ji je zdrsnilo. Foto: Guliverimage

Serena Williams že nekaj časa lovi 24. zmago za grand slam

Serena Williams, trenutno 41. igralka na svetovni lestvici, letos ni zmagala turnirja, kar se je zgodilo prvič v njeni dolgoletni profesionalni karieri. Serena je od leta 1999 zmeraj osvojila vsaj en turnir, najbolj uspešna je bila leta 2013, ko je v svojo vitrino postavila 11 turnirskih lovorik.

Serena Williams že nekaj časa lovi svojo 24. lovoriko za grand slam, s tem pa bi se izenačila z legendarno Margaret Court.