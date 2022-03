Paraolimpijec Slivnik doma, na Jesenicah sprejem za športnega borca

Slivnik se je z ekipo, v kateri sta bila še trener Roman Podlipnik in nekdanji paraolimpijec Gal Jakič ter vodja ekipe Roman Jakič, danes zjutraj po dolgi poti vrnil na brniško letališče, zgodaj popoldne pa je imel še prijetno obveznost, povezano s svojim nastopom: na domačih Jesenicah so 21-letnemu Hrušičanu pripravili sprejem po koncu iger, na katerih je bil 13. v veleslalomu, v slalomu pa je po devetem mestu v prvi vožnji v drugi na težki progi skušal položaj še izboljšati, a se mu ni izšlo in je odstopil.

"Že takoj po tekmi sem ocenil in predelal vse, kar sem moral"

"Pot je bila dolga, a smo imeli tako dolg let, da sem si lahko odpočil in sem vesel, da sem doma. Že takoj po tekmi sem ocenil in predelal vse, kar sem moral. Vem, kaj sem naredil, vem, kaj bi moral narediti drugače, naslednja priložnost pa bo čez štiri leta," je ob vrnitvi Slivnik pojasnil, da je črto pod letošnje igre v Pekingu potegnil že na prizorišču.

A izkušnje so kljub temu dobre in mladi slovenski smučar je prepričan, da bodo nastopi na Kitajskem dobra popotnica za nadaljevanje kariere: "Na teh igrah je bilo veliko dobrega oziroma skoraj ni bilo slabih stvari. Razen tega odstopa, da se vračam brez slalomskega rezultata. A smučanje do napake je bilo tako v veleslalomu kot slalomu dobro, šel sem tako, kot sem si želel in verjamem, da je to samo še ena stopnička v karieri."

"Drugega kot vasi in smučišča nisem videl"

Razen tekmovalnega dela iger prav veliko na Kitajskem ni doživel. Poudaril je, da prav veliko okolja športniki in drugi udeleženci niso videli, saj so bili, podobno kot olimpijci, zaprti v mehurčku.

Prav veliko Kitajske ni videl. Foto: Sportida

"Drugega kot vasi in smučišča nisem videl, pa to, kar sem videl iz avtobusa na poti v Peking in nazaj. Nekaj Kitajske sem vseeno videl, spoznal sem tudi veliko prostovoljcev, ki so nam pomagali in po tem, kar sem videl, je Kitajska zelo gostoljubna. Počutil sem se zelo dobro, vse je bilo dobro organizirano, če pa se je kaj zataknilo, so hitro rešili," je oceno iger s svojega stališča podal Slivnik.

Na sprejemu na Čufarjevem trgu na Jesenicah, blizu jeseniške gimnazije, ki jo obiskuje Slivnik, so se zbrali domačini, osnovnošolci in srednješolci. Svojemu sokrajanu so pripravili sprejem s kulturnim programom, župan Blaž Račič je pohvalil Slivnika in poudaril, da občuduje ljudi, ki se znajo boriti, čestitke je prenesel tudi Branko Jeršin, vodja regijske pisarne Jesenice OKS.

Predsednik krovne zveze za šport invalidov - Slovenskega paralimpijskega komiteja Damijan Lazar pa je udeležencem iger podelil priložnostna darila.

Za Slivnika je tekmovalna sezona bolj ali manj končana, načrtuje le še nekaj treningov kot pripravo za naslednjo, tako da se bo zdaj posvetil tudi šolskim izzivom, saj želi v tem šolskem letu maturirati.

Preberite še: