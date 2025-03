Direkcija RS za infrastrukturo se v pogajanjih s podjetjem Riko ni uspela dogovoriti za ustrezno znižanje cene za nadgradnjo železniškega logističnega vozlišča na Jesenicah. Direkcija je tako postopek zaključila z neoddajo naročila. Izvedba projekta ostaja prioriteta, so danes sporočili z direkcije in napovedali nov razpis za izvajalca del.

Direkcija je razpis za nadgradnjo jeseniškega železniškega logističnega vozlišča objavila že konec leta 2023, pred tem pa je uradna vrednost projekta s prvotno ocenjenih 81 milijonov evrov na podlagi upoštevanja inflacije in stanja na trgu poskočila na 137 milijonov evrov.

Na razpis so prispele tri ponudbe. Najnižjo je oddal Riko v vrednosti 170 milijonov evrov skupaj z DDV. Hrvaška Kufner Grupa in Remont pruga Matić sta skupaj ponudila izvedbo del za 176 milijonov, VOC Celje pa za 179 milijonov evrov.

Ministrstvo za infrastrukturo je glede na višino prejetih ponudb odredilo revizijo projekta. Ta je pokazala, da je projekt železniškega logističnega vozlišča Jesenice potreben in upravičen v takšni obliki, kot je načrtovan, in da ponujene cene ustrezajo razumnim tržnim cenam.

Riko ni znižal cene, kot so pričakovali na direkciji

Ker je ponudba Rika z izjemo ponudbene cene edina izpolnjevala vse ostale zahteve in pogoje za sodelovanje, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji, je direkcija nadaljevala oddajo javnega naročila z izvedbo konkurenčnega postopka s pogajanji.

Vendar se je postopek sedaj zaključil z neoddajo naročila. Kot so sporočili z direkcije, je bilo v povabilu namreč zapisano, da pričakujejo znatno znižanje ponudbe, kar pa v postopku pogajanj ni bilo doseženo.

Najnižjo ponudbo za nadgradnjo železniške postaje Jesenice je oddal Riko v lasti Janeza Škrabca, vendar v pogajanjih z direkcijo niso bili pripravljeni znižati cene. Foto: STA V odločitvi o neoddaji javnega naročila, ki je bila danes objavljena na portalu javnih naročil, piše, da je končna ponudbena cena skupaj z DDV znašala skoraj 164 milijonov evrov. Naročnik je ugotovil, da končna ponudbena cena presega zagotovljena sredstva, njihove višine pa ni razkril, ker bi to lahko negativno vplivalo pri ponovnem oddajanju naročila, saj da ponudniki ne bi bili motivirani ponudbene cene znižati bistveno pod višino zagotovljenih sredstev.

Pojavljajo se tudi sumi o dogovarjanju ponudnikov

Javno naročilo za nadgradnjo vozlišča Jesenice je pod drobnogled vzela javna agencija za varstvo konkurence. Ta v postopkih javnega naročanja lahko nastopa kot nadzorstveni organ, ki presoja domnevne omejevalne sporazume med podjetji ter domnevne zlorabe prevladujočega položaja podjetja na trgu, ali pa kot zagovornik javnega interesa.

"Ker so iz javno dostopnih informacij izhajali pomisleki o domnevni netransparentnosti oziroma nekonkurenčnosti postopka, je agencija ministrstvo pozvala k pojasnilom," so za v začetku tega meseca povedali v agenciji.

Kot so danes sporočili z direkcije, bodo po odločitvi o neoddaji naročila izvedli nov postopek. "Ugotovitve revizije projekta, ki so jo izvedli ugledni tuji strokovnjaki, v končnem poročilu izkazujejo, da je obseg investicije pravilen in potreben z vidika predvidenih prometnih tokov in evropskih standardov za železnice. Zato izvedba projekta, kot enega izmed treh trenutno največjih infrastrukturnih projektov v državi, ostaja prioriteta," so zagotovili.

Pojasnili so, da bodo v najkrajšem času po pravnomočnosti predmetne odločitve, zoper katero je v osmih delovnih dneh še možna pritožba, začeli nov postopek javnega naročila. Za projekt so zagotovljena tudi evropska sredstva iz instrumenta za povezovanje Evrope v višini 56,6 milijona evrov, pri čemer, kot so zatrdili na direkciji, črpanje sredstev ni ogroženo.