Krajani Struževega proti tovorni in potniški železniški postaji

Krajani Struževega so na torkovem zboru krajanov v Kranju soglasno sprejeli sklep, da v okviru nadgradnje gorenjske železniške proge nasprotujejo izgradnji tovorne postaje v Struževem. Prav tako si v kraju ne želijo postaje za potniški promet, temveč si želijo urejeno pešpot do glavne postaje v Kranju.

Struževčani so že junija na javni razpravi predloga državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Naklo izpostavili pomisleke glede graditve tovorne postaje na struževskem polju. Glede tega so nato podpisovali peticijo, želeli pa so tudi odgovore občine, tako glede železnice kot širitve industrijske cone, zato so zahtevali sklic zbora krajanov.

Kot je poudaril predsednik krajevne skupnosti Struževo Tomaž Sajovic, je največja težava v tem, da krajani o načrtih niso bili predhodno seznanjeni. "Če bi bili prej vključeni, bi morda našli kakšno rešitev, tako smo kar naenkrat izvedeli, da v Struževem načrtujejo tovorno postajo in veliko potniško postajo. To so veliki posegi in seveda je bil čustven odziv krajanov zelo močan," je dejal.

Občina Kranj podala nekaj predlogov rešitev

Kranjski župan Matjaž Rakovec je na zboru krajanov povedal, da so že na javni razpravi prisluhnili krajanom Struževega ter sprejeli pomisleke glede tovorne postaje, izgube kmetijskih zemljišč in hrupa. Tako je v okviru javne razgrnitve občina podala več pripomb na predlog državnega prostorskega načrta.

Predlagajo, da za vse oškodovane kmete poiščejo nadomestna zemljišča, da prebivalce zaščitijo pred hrupom in da potniško postajo zgradijo v manjšem obsegu, tako da bo namenjena le krajanom. Prav tako občina vztraja, da se za tovorno postajo preverijo še druge potencialne lokacije. Sprva so tovorno postajo načrtovali v poslovni coni v Naklem, vendar je nakelski občinski svet sklenil, da je v njihovi občini ne želijo, zato se je pojavila možnost umestitve v Struževo.

Glede možnih lokacij tovorne postaje potekajo sestanki z direkcijo za infrastrukturo. Preverjali so že lokacijo na Gorenji Savi, kjer je težava poplavna ogroženost, in območje nekdanjega Tekstilindusa, kjer je težava poseg v vodni vir. Prejšnji teden je kranjska občina predlagala še, da preverijo mogoče lokacije med Tekstilindusom, železniško postajo in območjem na Laborah.

Krajani: Železniška postaja v Kranju zadošča

Tudi v interesu krajanov Struževega je, da bi bila tovorna postaja na območju Tekstilindusa, da tovorni promet ne bi šel skozi njihov kraj. Prav tako si ne želijo niti vzpostavitve potniške postaje v Struževem. Na njej bi namreč ustavljalo le nekaj vlakov dnevno, medtem ko je glavna železniška postaja v Kranju oddaljena zgolj deset minut hoje.

Kot so poudarili krajani, ni smiselno ali rentabilno, da bi posebej delali potniško postajo v Struževem. Veliko bolj bi potrebovali ureditev pešpoti in kolesarskih poti ter pločnikov. Tako so krajani na zboru, ki se ga je udeležilo 85 od 609 krajanov z volilno pravico, soglasno sprejeli sklep, da podpirajo ureditev tovorne postaje pred mostom čez Savo in da nasprotujejo graditvi železnice za potniški promet skozi Struževo.

Nasprotujejo tudi širitvi poslovne cone

Druga tema, o kateri so želeli na zboru krajanov razpravljati, je bil predlog širitve poslovne cone v Struževem na območje čez železniške tire, kjer so predvidevali tudi gradnjo sortirnice. Kot je pojasnil Sajovic, je bil na tem območju pred časom celo predlog za izgradnjo sežigalnice, kar so krajani v preteklosti že zavrnili. Zdaj bi radi zagotovilo, da na tem območju ne bodo delali niti sortirnice.

Župan je povedal, da so na občini po lanski javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta po pripombah krajanov širitev poslovne cone že izločili iz nadaljnjih postopkov izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta.

Pojasnil je, da so se spremembe prostorskega načrta začele že leta 2014, zdaj pa se po desetih letih postopek zaključuje in ideja o umestitvi sortirnice na območje Struževega ni več aktualna. Sortirnico odpadkov so namreč predvideli tam, kjer je zdaj avtoprevozništvo, medtem ko bodo sortirnico delali na območju avtocestnega uvoza Kranj vzhod. Tako ni več nobene razprave o tem, da bi v bližini Struževega zgradili kakšno sortirnico.

Kljub županovim pojasnilom, so krajani za vsak primer, če bi se v prihodnje znova pojavile kakšne težnje po gradnji, želeli, da se iz odloka o izvedbenem prostorskem načrtu črta še določbo glede sortirnice odpadkov in morebitne sežigalnice. Na občini so krajanom prisluhnili in pritrdili tudi temu sklepu.