V Kranju predstavili inovativno mestno kartico: Takšne v svetu ni #foto

Projekt vzpostavitve sistema mestne kartice, ki ga v Mestni občini Kranj napovedujejo nekaj let, je v zaključni razvojni fazi. Trenutno predplačniško in identifikacijsko kartico, ki so jo poimenovali CeKR, preizkuša ožji krog uporabnikov, javnosti pa bo predvidoma dostopna marca, so snovalci pojasnili na današnji predstavitvi v Kranju.

Mestna občina Kranj je ena vodilnih slovenskih občin na področju digitalne preobrazbe, pri čemer je eden izmed ključnih projektov prav uvedba mestne kartice. Predplačniška kartica Mestne občine Kranj, ki je podprta z mednarodnim bančnim standardom Visa, bo poleg identifikacije uporabnika in plačevanja doma in po svetu omogočala lažji dostop do mestnih storitev. V razvoju pa je tudi bonitetni sistem z ugodnostmi za imetnike kartice.

Fotogalerija 1 / 5

Kot je na današnji predstavitvi vizije mestne kartice povedal kranjski župan Matjaž Rakovec, si bodo Kranjčani lahko z eno samo kartico denimo izposodili knjige ali kolo in imeli ugodnosti pri obisku muzejev ali športnih objektov. V kartico nameravajo vključiti širok nabor storitev, vse od javnega prevoza do participativnega proračuna. Občina pa bo z njeno pomočjo pridobivala tudi pomembne informacije za snovanje mestnih politik in ukrepov.

Takšne kartice v svetu še ne poznamo

"Takšne kartice v svetu ni," je izpostavil Rakovec. Kartica naj bi namreč zmogla več, kot trenutno zmore katerakoli mestna ali plačilna kartica. Da gre za zelo poseben projekt, sta županu pritrdila tudi predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak in direktorica Vise za Slovenijo Alenka Mejač Krassnig. Mestna občina Kranj namreč kartico razvija skupaj z NLB in drugimi partnerji.

Brodnjak je pojasnil, da veliko tovrstnih rešitev, da se na isti sistem povezuje veliko različnih interesov preko različnih vmesnikov, po svetu še ni. "Najlepše je, da je to odprt sistem. Nekatera mesta že imajo zaprte sisteme, ki pa ne omogočajo mnogih uporabnih možnostih, ki jih omogočajo odprti sistemi," je dejal Brodnjak, ki verjame, da se bo tovrstna kartica na podlagi dobrih izkušenj Kranja širila tako po Sloveniji kot izven nje.

Mejač Krassnigova je povedala, da imajo pri Visi kar nekaj izkušenj zlasti s področja urbane mobilnosti, saj veliko mest po svetu že omogoča potovanja s kartico, vendar pa so številni do odprtih sistemov še precej zadržani. Zato se ji ta projekt zdi prav poseben. Ne le da omogoča sodoben, varen in povezljiv način plačevanja, temveč gre Kranj s svojo vizijo korak naprej v smeri pametnega mesta.

Distribucija kartice med občane se bo najverjetneje začela na prvi pomladni dan

"To je korak, ki je ne le v Sloveniji, temveč tudi v evropskem in svetovnem merilu eden redkih. Mi ga bomo podpirali še naprej in prenesli pozitivne izkušnje tudi čez meje Slovenije," je izpostavila Mejač Krassnigova. Ker gre za zelo kompleksno zadevo, pa bo trajalo kar nekaj let, da bomo prišli do končne uporabniške oblike in funkcionalnosti, je opozoril Brodnjak.

Ideja o kartici se je porodila pred šestimi leti, njen intenzivni razvoj pa poteka zadnji dve leti. Kartico trenutno preizkuša ožji krog uporabnikov, ob tem intenzivno potekajo procesi, da se v njen sistem umesti še dostop do čim večjega nabora mestnih storitev. Župan računa na to, da se bo distribucija kartice med občane začela na prvi pomladni dan, 21. marca.

Za občane brezplačna

Kartica bo za občane brezplačna, lahko pa si jo bodo priskrbeli tudi drugi, vendar bodo morali nositi deset evrov stroškov izdelave kartice in 14,40 evra letne članarine, je pojasnil župan, ki je sicer kartico predstavil tudi drugim gorenjskim županom. "Tu vidim veliko možnost povezovanja, predvsem pa bonitet za celotno regijo in konec koncev tudi za celotno Slovenijo," je dejal Rakovec.

Kartica bi bila lahko namenjena tudi obiskovalcem in turistom, s katerimi bi lahko prek aplikacije komunicirali, jih usmerjali pri obisku in jim ponujali različne ugodnosti. Lahko bi jim denimo ponudili parkiranje na obrobju Kranja z brezplačno uporabo javnega prevoza ali izposojo kolesa, je pojasnil župan.