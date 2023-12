Potovanja z mestnimi in medkrajevnimi avtobusi LPP lahko od danes plačate tudi s plačilnimi karticami

Oglasno sporočilo

Nova tehnološka rešitev, s katero se je različnim načinom plačevanja potovanj pridružilo še kartično plačevanje, je dobrodošla novost, ki bo predvsem občasnim uporabnikom, dnevnim migrantom in turistom olajšala potovanja z avtobusi. Tehnološka rešitev je nastala v sodelovanju Mestne občine Ljubljana, Ljubljanskega potniškega prometa, Margenta, Nove Ljubljanske banke, Bankarta, Vise in Mastercarda.

Ljubljana kot mesto, ki je bilo aprila lani izbrano v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih evropskih mest in v skladu s celostno prometno strategijo, aktivno gradi svojo vizijo urbane prihodnosti, ki bo s številnimi aktivnostmi in projekti do leta 2030 dosegla razogljičenje družbe. Pomembno področje razogljičenja prinašajo izzivi na področju prometa in potovalnih navad, kjer spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti in izboljšave ter spremembe na področju javnega potniškega prometa igrajo odločilno vlogo. Uvedba novega načina plačevanja potovanj v javni potniški promet temelji na trajnosti in še lažji dostopnosti. Nova digitalna rešitev skupaj z dobro uveljavljeno mestno kartico Urbana in ostalimi načini plačevanja širi možnosti uporabe potniškega prometa ter še povečuje njegovo dostopnost.

Možnost plačevanja s plačilnimi karticami predstavlja novost v slovenskem javnem potniškem prometu, rednim in občasnim uporabnikom Ljubljanskega potniškega prometa pa omogoča enostavno rešitev na dosegu roke – preprosto plačevanje s plačilno kartico, mobilno denarnico ali drugo nosljivo napravo. Pri plačevanju potovanj s plačilnimi karticami brezplačno prestopanje v roku 90-minut ni mogoče.

Dinamičen razvoj, ki ga Ljubljana doživlja v zadnjih letih, temelji tudi na strateškem tehnološkem razvoju in trdnih partnerstvih med ključnimi deležniki na področju mobilnosti, digitalizacije in trajnostnih rešitev. Implementacija tehnološke rešitve je plod večletnega razvoja in sodelovanja s partnerji, tako v zasebnem kot javnem sektorju, ki skupaj ustvarjajo koščke mozaika v ustroju pametnih urbanih rešitev.

