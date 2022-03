Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski parasmučar Manoël Bourden je z vpadljivo potezo opozoril na neenakost paraolimpijcev in olimpijcev.

Francoski parasmučar Manoël Bourdenx, ki je zaradi napada morskega psa med surfanjem leta 2017 na Havajih ostal brez desne noge, je z nastopom na paraolimpijskih igrah v Pekingu pozornost pritegnil s posebno potezo. Drugo vožnjo slaloma je namreč odpeljal v spodnjem perilu, v cilju pa razgrnil transparent, s katerim je opozoril na neenakost olimpijcev in paraolimpijcev.

Bourdenx je tekmo končal na 20. mestu, naslov olimpijskega prvaka pa je osvojil njegov rojak Arthur Bauchet.

13. zimske paraolimpijske igre, ki so minile brez nastopa ruskih in beloruskih športnikov, so se končale v nedeljo. Edini slovenski predstavnik Jernej Slivnik je nastopal v alpskem smučanju v disciplini monoski. V veleslalomu je osvojil 13. mesto, v slalomu pa je po napaki odstopil.

Foto: Guliverimage 21-letni Slivnik se v domovino vrača jutri, v torek, 15. marca. Ob 13. uri mu na Čufarjevem trgu na Jesenicah pripravljajo sprejem. Sprejema se bodo udeležili jeseniški osnovnošolci in srednješolci, Zveza za šport invalidov Slovenije-Slovenski paralimpijski komite pa bo mladim predstavila nekaj parašportov, so sporočili iz Zveze za šport invalidov Slovenije-Slovenski paralimpijski komite.

Na letošnjih zimskih paraolimpijskih igrah je nastopilo 564 športnikov iz 46 držav, kar je enako število kot na prejšnjih igrah v Pjongčangu.

Edini slovenski predstavnik na paraolimpijskih igrah v Pekingu se od iger poslavlja s 13. mestom v veleslalomu, medtem ko je v slalomu po napaki odstopil v drugi vožnji. V Slovenijo se vrača jutri, ko mu na Jesenicah (13.00) pripravljajo sprejem. Foto: Guliverimage

Skupno so podelili 78 kompletov medalj – 39 v moški konkurenci, 35 v ženski, štiri v mešani konkurenci. Na igrah so tekmovali v šestih športnih panogah: alpskem smučanju, smučarskem teku, biatlonu, deskanju, hokeju in curlingu.

