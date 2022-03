Jernej Slivnik zaradi otoplitve na Kitajskem v slalomu šele v nedeljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jernej Slivnik bo nastopil na Kitajskem v četrtek in nedeljo.

Foto: Sportida

Prireditelji paraolimpijskih iger v Pekingu imajo te dni precejšnje težave z vremenom. A ne z mrazom, ki je bil velika težava pred tremi tedni na olimpijskih igrah, pač pa z otoplitvijo. Zaradi slabih razmer so že spreminjali urnike tekmovanj, tako bo tudi edini slovenski udeleženec Jernej Slivnik zdaj na drugi tekmi nastopil šele v nedeljo.

Slovenskega parasmučarja Jerneja Slivnika sicer prvi nastop na igrah čaka v četrtek, ko se bo pomeril v veleslalomu. Kot so sporočili iz slovenskega tabora v Pekingu, so pretople razmere prisilile prireditelje k zgodnejšemu začetku tekem, po novem bosta tako vožnji na sporedu pol ure prej, ob 1.30 in 5.30 po slovenskem času.

Še bolj pa so visoke spomladanske temperature, ki te dni na zdaj paraolimpijskih prizoriščih dosegajo tudi 10 stopinj Celzija, vplivale na drugo Slivnikovo tekmo.

Po prvotnem razporedu iger bi moral biti slalom na sporedu v soboto, 12. marca, zdaj so ga prestavili za en dan in bo tako na vrsti zadnji dan iger, 13. februarja, ko bo v Pekingu tudi zaključna slovesnost letošnjih iger.