Potrjena identiteta posmrtnih ostankov

Na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani so potrdili identiteto neznanih človeških kosti, ki so jih v gozdu, v bližini naselja Hrušica v občini Ilirska Bistrica, našli 25. februarja letos. Na podlagi preiskav so ugotovili, da človeške kosti pripadajo Armandu Grižonu, ki je bil doma iz Hrušice. Svojci so ga pogrešali od junija 2019.