Zdravnik imel na dvorišču zakopane kosti žrtve iz Srebrenice

Ortoped Nebojša Mraović iz Brčkega v Bosni in Hercegovini je priznal, da je na svojem dvorišču zakopal kosti ene od žrtev vojne, piše Radio Slobodna Evropa. Nepopolne posmrtne ostanke so našli pred tednom dni. Mraović jih je pred enajstimi leti zakopal na dvorišču, nad njimi pa kasneje zgradil betonski vodnjak.

Kosti so po odredbi sodišča BiH izkopali 21. septembra pod nadzorom tožilstva BiH. Priča, ki je odkrila lokacijo zakopanih posmrtnih ostankov, trdi, da gre za žrtev genocida v Srebrenici leta 1995. Dodala je tudi, da so kosti v Brčko pripeljali dve leti po vojni, zdravnik Mraović pa v vsem tem ne vidi ničesar spornega in trdi, da so bile uporabljene za načrtovanje operacij.

Zdravnik: Koristile so stotinam ljudi

Zdravnik ima sicer že leta zasebno ortopedsko kliniko v Brčkem. "Uporabljal sem jih v bolnišnici za načrtovanje operacij, koristile so stotinam ljudi," je dejal Mraović, ni pa navedel, kako jih je uporabil.

Z inštituta za pogrešane osebe Bosne in Hercegovine so sporočili, da gre za nepopolne posmrtne ostanke ene osebe, in potrdili, da gre za prvi primer namernega skrivanja posmrtnih ostankov žrtve vojne v BiH na lastnem dvorišču.

Skoraj tri desetletja po koncu vojne še vedno iščejo 7.597 pogrešanih, od tega 1.200 v Srebrenici.

Na tožilstvu so sporočili, da preiskava konkretnega primera še poteka ter da skupaj z Državno agencijo za preiskave in zaščito (SIPA) izvajajo potrebne aktivnosti.