Na otoku Ischia našli zadnjo žrtev zemeljskega plazu

Svet ministrov je minuli četrtek v Rimu sprejel sklep o preventivnih ukrepih proti naravnim nesrečam, kot so poplave in zemeljski plazovi. Tako bo za 139 projektov geološke varnosti na voljo 350 milijonov evrov, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. Foto: Reuters

Več kot teden dni po silovitem neurju in zemeljskem plazu na italijanskem otoku Ischia v bližini Neaplja so tamkajšnji gasilci danes našli posmrtne ostanke še zadnje pogrešane osebe, s čimer je število žrtev plazu naraslo na 12. Trupla sicer še niso uradno identificirali, vendar pa naj bi šlo za 31-letno žensko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Truplo so odkrili v blatu v bližini parkirišča, kjer se je na mesto Casamicciola zgrnila večina zemlje z gore Epomeo. Trupla enajstih drugih žrtev, med njimi enega dojenčka in treh otrok, ki so jih našli že prej, so medtem v ponedeljek že predali svojcem.

Trupla ženske sicer še niso uradno identificirali. Po poročanju italijanske tiskovne agencija Ansa naj bi šlo za 31-letno Mario Tereso Arcamone.

26. novembra je otok Ischia prizadelo močno neurje, ki je povzročilo poplave in sprožilo velik zemeljski plaz. Najbolj prizadeta je bila je bila prav Casamicciola na severu otoka. Okoli 290 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Foto: Reuters

Italijanska vlada je kmalu po nesreči za otok razglasila izredne razmere in sprostila približno dva milijona evrov za obnovo prizadetih območij, za kar naj bi zadolžila posebnega komisarja. V državi poteka razprava o hidrogeoloških tveganjih v številnih delih Italije, ki bi se lahko zaradi podnebnih sprememb še povečala.