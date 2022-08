V kovčkih, kupljenih na dražbi, našli ostanke mrtvih otrok

Na Novi Zelandiji so v potovalnih kovčkih, kupljenih na dražbi, odkrili posmrtne ostanke, ki naj bi po navedbah policije pripadali dvema otrokoma, starima od pet do deset let. Kovčka sta bila pred prodajo na dražbi najmanj tri leta shranjena v skladišču na enem od posestev v Aucklandu.

#NewZealand Family discovers dead bodies of children stuffed in suitcases they won at storage unit auction in #Auckland https://t.co/zbuOZJrQC3 — India.com (@indiacom) August 18, 2022

Podrobnosti tega pretresljivega dogodka je medijem razkril detektiv Tofilau Faamanuia Vaaelua s policijske postaje Manukau, ki je potrdil, da človeški posmrtni ostanki pripadajo dvema otrokoma. Natančno starost otrok še ugotavljajo.

Ostanke odkrili, ko so odprli kovčka

Posmrtni ostanki so bili shranjeni v kovčkih na posestvu v južnem Aucklandu. Odkrili so jih kupci, ki so kovčka kupili na dražbi.

"Policija še vedno ugotavlja vsa dejstva in veliko je neodgovorjenih vprašanj," je dejal Vaaelua, ki je še pojasnil, da sta bila kovčka podobne velikosti v skladišču od tri do štiri leta.

Novozelandska policija se je po poročanju The Guardiana že povezala z Interpolom, saj otrok še niso identificirali. V teku sta tudi obdukcijski pregled posmrtnih ostankov in analiza DNK, da bi v celoti potrdili njuno identiteto. "Sočustvujemo z družinami otrok, ki morda ne vedo, da sta otroka mrtva," je dodal.

Ni znano, ali sta bila v sorodu

Vaaelua ni komentiral spola pokojnih otrok in ali sta bila v sorodu. Domneva pa, da sta imela sorodnike na Novi Zelandiji. V kovčkih so našli še gospodinjske in osebne predmete, ki jih bo policija uporabila za pomoč pri identifikaciji žrtev.

Preiskavo umora so policisti začeli 12. avgusta. "Gre za zapleteno preiskavo, ki bo trajala nekaj časa. Naša prednostna naloga ostaja potrditev identifikacije pokojnikov, rezultate nadaljnjih pregledov in testov pa še čakamo," je pred mediji sklenil Vaaelua.