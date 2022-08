Med govorom se je zgrudil in umrl #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Savdski poslovnež Mohammad bin Nasser Al Qahtani se je med govorom na poslovni konferenci v egiptovski prestolnici zgrudil na tla in umrl. Vzrok smrti še ni potrjen, najverjetneje pa naj bi bil zanj usoden srčni infarkt.

Mohammad bin Nasser Al Qahtani se je v torek med nagovorom na poslovni konferenci arabskih in afriških držav, ki se je odvijala v hotelu v Kairu, nenadoma zgrudil na tla. Odpeljali so ga v bolnišnico v Kairu, kjer pa so le še potrdili njegovo smrt, poročajo mediji.

Vzrok njegove smrti še ni uradno potrjen, najverjetneje pa naj bi bil posledica srčnega infarkta.

Al Qahtani je bil predsednik Al Salam Holdinga, investicijske družbe, ki se ukvarja z investicijami v nepremičnine, gradbeništvo in kmetijstvo in naj bi živel v Združenih arabskih emiratih.