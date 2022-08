Tragedija v Alpah: umrla je nekdanja svetovna prvakinja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Francoske planinske zveze so sporočili, da se je med vzponom na vrh tritisočaka Aiguille du Midi v Francoskih Alpah smrtno ponesrečila 26-letna Adele Milloz, nekdanja mladinska svetovna prvakinja v turnem smučanju.

Kot poročajo francoski viri, se je tragedija zgodila med vzpenjanjem na vrh gore Aiguille du Midi (3.842 metrov). Kaj točno je bil razlog za njeno smrt, še vedno ni jasno, preiskovalci so kot vzrok nesreče izključili skalni podor.

Gorske reševalce je o nesreči obvestila skupina gornikov, ki je videla padec mlade Francozinje. Skupaj z Adele Milloz, ki se je usposabljala za gorsko vodnico, je v globino zgrmela še ena ženska, s katero sta bili pripeti na vrvi.

Smer Peigne, po kateri sta se vzpenjali, ni veljala za posebej zahtevno.

Adele Milloz se je od tekmovalnega turnega smučanja poslovila leta 2019 in si prizadevala pridobiti naziv gorske vodnice. V svoji karieri je nanizala več opaznejših dosežkov v turnem smučanju. Leta 2011, pri 15 letih, je postala svetovna mladinska prvakinja, leta 2017 svetovna vojaška prvakinja, 2018 pa še evropska članska prvakinja v disciplini sprint.

Novico o njeni smrti so potrdili tudi v Francoski planinski zvezi, kjer so zapisali, da bodo vedno pogrešali njen nasmeh.

Turno smučanje bo leta 2026 del zimskih olimpijskih iger v Cortini in Milanu. Podelili bodo pet kompletov medalj: v posamičnih in sprinterskih tekmah za moške in ženske ter v mešani štafeti.

