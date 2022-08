Odbojkarji Fužinarja žalujejo ob nenadni smrti njihovega kapetana

Iz Odbojkarskega kluba Fužinar so preko družbenih omrežij sporočili novico o smrti kapetana in enega najboljših igralcev njihovega kluba Jureta Ježa.

Njihov zapis objavljamo v celoti:

"Jure Jež je bil od mladih nog del ravenske odbojkarske šole, skupaj s sijajno generacijo pa je osvojil mnogo naslovov državnega prvaka v različnih selekcijah. Skozi leta se je oblikoval njegov borben karakter, ki ga je v polnosti pokazal v članski konkurenci.

Prvi med enakimi je bil v nekaterih težkih letih za naš klub, a je s svojo vztrajnostjo kot po pravilu dokazoval, da besede “nemogoče” ni v njegovem slovarju.

Na igrišču je bil oster in nepopustljiv, v garderobi pa vedno pripravljen za šalo in zabavo. S svojo srčnostjo je bil pravi zgled mlajših generacij, ki so tudi z njegovo pomočjo postale boljše na igrišču in predvsem izven njega.

Kapetan, ki si ga lahko želi prav vsak odbojkar, prijatelj z večno nasmejanim obrazom in Človek z veliko začetnico," so o pokojnem odbojkarju zapisali pri Fužinarju.

Družini in najbližjim tudi v redakciji Sportala izrekamo iskreno sožalje.