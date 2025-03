Kam bodo začasno preselili posmrtne ostanke iz Jame pod Macesnovo gorico?

Gre za posmrtne ostanke več kot tri tisoč žrtev medvojnega in povojnega nasilja, ki so trenutno shranjeni v kletnih prostorih kočevske komunale. Obrambni minister Borut Sajovic, ki je prenos posmrtnih ostankov iz garaže kočevske komunale v državno kostnico v Škofjo Loko predlagal že na pogovorih pri predsednici republike, je poudaril, da gre pri selitvi v Škofjo Loko zgolj za začasno rešitev. Nameravajo namreč najti primeren kraj za dokončen pokop posmrtnih ostankov.

Lokacija pokopa deli slovensko politiko

Trajni pokop žrtev iz Jame pod Macesnovo gorico sicer še naprej deli slovensko politiko. V opozicijskih SDS in NSi menijo, da bi morale biti pokopane v Ljubljani, ljubljanski župan Zoran Janković pa temu nasprotuje in trdi, da bi žrtve iz Jame pod Macesnovo gorico lahko pokopali na najbližjem možnem pokopališču ali na Teharjah.

Na Teharjah pokop zaradi onesnažene zemljine ni mogoč, zato je Sajovic na posvetih pri predsednici republike predlagal drugo lokacijo, in sicer mestno pokopališče v Kočevju. Izbiro lokacije za pokop je utemeljil z analizami strokovnih služb na obrambnem ministrstvu. V SDS in NSi se s to lokacijo ne strinjajo. V obeh opozicijskih strankah prav tako niso naklonjeni prenosu posmrtnih ostankov v Škofjo Loko. Menijo, da bi trajni pokop moral biti v Ljubljani. Predsednica Pirc Musar si medtem želi, da bi žrtve dostojno pokopali ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne, najkasneje do maja.