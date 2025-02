Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



10.39 Hamas predal posmrtne ostanke štirih talcev

Pripadniki Hamasa so na mestu predaje v Han Junisu na jugu Gaze postavili oder, na katerem so bile štiri črne krste, nad odrom pa je bil na ogromnem plakatu izraelski premier Benjamin Netanjahu upodobljen kot vampir. Na plakatu so tudi fotografije ubitih talcev.

"Vojni zločinec Netanjahu in njegova nacistična vojska sta jih ubila z izstrelki iz judovskih bojnih letal," piše na plakatu. V bližini je na stotine gledalcev dogajanje opazovalo izza ograje.

Štiri črne krste so naložili v bela vozila Rdečega križa, ki so nato zapustila območje. Rdeči križ je izraelski vojski predal posmrtne ostanke, med katerimi naj bi bili trupli Ariela in Kfirja Bibasa, ki sta bila na dan ugrabitve 7. oktobra 2023 stara štiri leta oziroma devet mesecev, ter trupli njune matere Širi Bibas in takrat 83-letnega Odeda Lifšica.

Izrael bo preveril identiteto trupel, o rezultatih bodo najprej obvestili svojce, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Hamas naj bi v skladu z napovedmi v soboto izpustil še šest izraelskih talcev. To naj bi bili zadnji živeči talci, ki naj bi jih gibanje predalo Izraelu v okviru šesttedenske prve faze dogovora o prekinitvi ognja v Gazi.