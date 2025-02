Marco Rubio je po srečanju z Benjaminom Netanjahujem dejal, da dokler bo palestinsko islamistično gibanje Hamas lahko Izraelu grozilo z nasiljem, mir ne bo mogoč. Hamas je treba "odstraniti", je dejal Rubio na skupni novinarski konferenci v Jeruzalemu ob začetku svoje prve turneje po Bližnjem vzhodu, odkar je prevzel položaj.

"Hamas ne more biti še naprej vojaška ali vladajoča sila (...), treba ga je odstraniti," je dejal Rubio in ponovil ameriško stališče do palestinskega gibanja, ki ga ZDA, EU in Izrael obravnavajo kot teroristično organizacijo.

Za Iran brez jedrskega orožja

Rubio in Netanjahu sta ponovila tudi, da Iranu ne bi smeli dovoliti razvoja ali posedovanja jedrskega orožja. Teheran stoji "za vsem, kar ogroža mir in stabilnost (v regiji)", je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal ameriški državni sekretar.

Netanjahu pa je dejal, da bo Izrael "končal delo" proti Iranu s podporo ZDA. "V zadnjih 16 mesecih je Izrael zadal močan udarec iranskemu dostopu do terorizma pod močnim vodstvom predsednika (Donalda) Trumpa in z vašo neomajno podporo ne dvomim, da lahko in bomo dokončali delo," je izjavil.

Ob tem je dodal, da "Izrael in Amerika stojita z ramo ob rami v boju proti grožnji Irana", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za razorožitev Hezbolaha

Sogovornika sta omenila tudi libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah. Po besedah Rubia ZDA in Izrael pričakujejo, da si bo Libanon prizadeval za razorožitev milice, ki jo podpira Iran in proti kateri je Izrael lani sprožil obsežno ofenzivo.

"V primeru Libanona so naši cilji usklajeni. Močna libanonska država, ki lahko prevzame in razoroži Hezbolah," je dejal Rubio.

Dotaknil se je tudi Sirije, pri čemer je dejal, da ZDA pozorno spremljajo dogajanje v državi po strmoglavljenju režima predsednika Bašarja al Asada. Zamenjava ene destabilizacijske sile v Siriji za drugo ni pozitiven razvoj, je opozoril po poročanju AFP.

Trump z zelo drznimi načrti za Gazo

Rubio je novinarjem še dejal, da ima predsednik Donald Trump zelo "drzne načrte" za prihodnost območja Gaze. Po njegovem nima smisla "ponavljati naveličanih starih idej". Netanjahu pa je ponovil, da je predsednik Trump najboljši prijatelj, kar jih je Izrael kdaj imel v Beli hiši in da imata "skupno strategijo" za prihodnost Gaze.

Rubio je pred začetkom bližnjevzhodne turneje pozval arabske države, naj pripravijo svoje predloge glede prihodnosti Gaze, potem ko je Trump povzročil razburjenje s svojim načrtom o trajni preselitvi približno dveh milijonov Palestincev iz Gaze v arabske države. V skladu s Trumpovo vizijo bi od vojne opustošeno območje Gaze spremenili v "riviero Bližnjega vzhoda" pod nadzorom ZDA.

Rubio naj bi v nadaljevanju bližnjevzhodne turneje obiskal še Savdsko Arabijo in Združene arabske emirate.