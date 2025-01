Policija po incidentu v Luciji že ukrepala

Policisti Policijske postaje Piran so po navijaških incidentih na novembrski tekmi 2. slovenske lige med Portorožem in Plamo Pur Ilirska Bistrica ukrepali proti 25-letnemu Lucijčanu. Ta dve leti ne bo smel obiskovati tekem KK Portorož, košarkarskih tekem državne reprezentance, nogometnih tekem NK Piran in državne reprezentance.

Tekma v športni dvorani Lucija je bila v soboto, 23. novembra. Ob 19.36 je vodja rediteljev obvestil policijo, da je v dvorani prišlo do incidenta med navijači. Policisti so ugotovili, da so domači navijači v igralce in gostujoče navijače pričeli metati bakle, zaradi česar je bila tekma prekinjena, navijači pa so začeli zapuščati dvorano.

Pred dvorano so navijači napadli policiste in poškodovali dve policijski vozili. Na podlagi prvih zbranih obvestil so policisti pričeli obravnavo več kaznivih dejanj. Gre za sume kaznivih dejanj poškodovanje tuje stvari, povzročitev splošne nevarnosti ter napad na uradno osebo. Policisti so takoj pričeli zbirati obvestila in dokaze.

Zaradi dokazovanja kaznivih dejanj in prekrškov je policija zavarovala vse posnetki osebnih kamer policistov, posnetke snemalcev v dvorani, in oseb, ki so snemale kršitve na prireditvi, so sporočili iz koprske policije.

Sektor kriminalistične policije v zvezi s sumi navedenih kaznivih dejanj vodi predkazenski postopek, ki še ni končan. Obravnavajo tudi dve kaznivi dejanji zoper za zdaj neznane osumljence, in sicer zaradi suma storitve kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in povzročitve splošne nevarnosti.

Zoper 40-letnega moškega iz Lucije, ki je na javno prireditev prinesel pirotehnični izdelek, so začeli postopek o prekršku, zoper dva kršitelja, 25-letnika iz Lucije in 37-letnika iz Pirana, pa bodo izrekli globo zaradi kršitve zakona o zasebnem varovanju.

"V nadaljevanju bodo policisti in kriminalisti PU Koper pregledali vse dostopne fotografije in posnetke s ciljem ugotavljanja dodatnih kršitev in kaznivih dejanj. Poskušali bodo prepoznati tudi navijače, ki so ekstremno kršili javni red in mir," so še navedli.

Na slovenski policiji navijače oziroma obiskovalce športnih tekem pozivajo k spoštovanju zakonodaje ter navodil organizatorja in policistov, navijanje pa naj poteka v športnem duhu.

"Policija bo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja tudi v prihodnje spremljala in dokumentirala policijske postopke ter morebitne kršitve javnega reda in miru, pri čemer bo uporabila tudi tehnična sredstva za fotografiranje ter video- in avdiosnemanje," so zapisali.

"Z namenom preprečevanja odklonskih ravnanj navijačev želimo ponovno opozoriti, da je na športno prireditev prepovedano vnašati pirotehnične izdelke, nevarne predmete, prav tako niso dovoljeni transparenti, ki so žaljivi in spodbujajo k nasilju. Prepovedano je vsakršno nasilno ravnanje, nanj se bodo policisti odzvali v skladu z zakonskimi pooblastili," so še zapisali pri policiji.