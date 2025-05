Kot so sporočili iz njenega urada, bodo pogovori z estonskim predsednikom namenjeni krepitvi dvostranskih odnosov, političnega dialoga in sodelovanja med državama. Predsednica bo danes obiskala tudi sedež Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo.

V nedeljo se bo nato v estonski prestolnici udeležila zaključnega panela konference Lennart Meri z naslovom Zvezniki, sovražniki in interesi. Na panelu bosta sodelovala tudi estonski predsednik Karis in finski predsednik Alexander Stubb.

O čem bo tekla beseda?

Konferenco, ki od leta 2007 poteka v estonski prestolnici, organizira Mednarodni center za obrambo in varnost. Letos bo razprava osredotočena na pomen sodelovanja z zavezniki za doseganje zunanjepolitičnih ciljev. Rdeča nit bo pomen partnerstva in zavezništva ter vprašanje, kako se Nato in Evropska unija odzivata na vojno v Ukrajini, kakšna je prihodnost Nata in prevzemanje večje odgovornosti Evropske unije za lastno obrambo.

Slovenija in Estonija kot članici sodelujeta v okviru EU in Nata, med drugim pa tudi v okviru pobude Tri morja. Predsednica Pirc Musar pa z estonskim kolegom sodeluje tudi v okviru skupine Arraiolos, ki združuje predsednike 15 držav članic EU.