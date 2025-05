Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po oddaji glasu na referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti dejala, da je z oddajo glasu pokazala, kaj njej osebno pomenijo volitve in referendumi. Od polnoletnosti ni manjkala na nobenem referendumu in na nobenih volitvah.

Udeležba na naknadnem zakonodajnem referendumu se ji zdi pomembna, ker gre za obstoj ali neobstoj že sprejetega zakona, je poudarila Nataša Pirc Musar po oddaji glasu na volišču v Radomljah.

Foto: STA "Volitve in referendumi so ena redkih priložnosti, ki jih volivci imamo, da izrazimo svojo voljo," je opomnila. Glede na to se ji zdi prav, da se tako referendumov kot volitev udeležimo.

Predvolilno kampanjo označila za brutalno

Kampanja pred današnjim naknadnim zakonodajnim referendumom pa se ji je zdela "brutalna". Želi si, da bi bile predvolilne kampanje v prihodnje kulturne. Sama si namreč v politiki želi kulture dialoga. "Predvolilne kampanje so idealna priložnost, da v politiki pokažemo, kako razmišljamo, vendar dostojno," je izpostavila.