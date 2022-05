Dvakratna smukaška svetovna prvakinja je razkrila ime novega opremljevalca smuči. Poglavje s Stöcklijem je končala, v novo sezono se odpravlja na smučeh avstrijskega proizvajalca Kästle.

"S smučmi znamke Stöckli sem dosegala vrhunske rezultate, zato bodo pri meni vedno imele posebno mesto. Zahvaljujem se za podporo in ji želim vse dobro tudi v prihodnje. Obenem pa se izjemno veselim novega poglavja na smučeh Kästle," je ob razkritju novega opremljevalca dejala 31-letna alpska smučarka.

Kästle, novi opremljevalec 31-letne alpske smučarke "Kästle je pokazal veliko željo in pripravljenost za sodelovanje, pri katerem v središče postavljajo športnika in njegove potrebe. Po koncu sezone smo kar veliko testirali in smuči so se izvrstno izkazale. Občutki, ki sem jih imela na njih, so odlični, smuči so odzivne in prava izbira za nadaljevanje moje kariere. Zelo dobro smo se ujeli tudi z ljudmi, ki skrbijo za razvoj in to, da je tekmovalni del blagovne znamke na najvišji mogoči ravni. Do sezone nas čaka še veliko dela, a od tega nismo nikoli bežali, zato sem prepričana, da bomo v novo sezono vstopili dobro pripravljeni. Veselim se," pravi Štajerka, ki se bo novim izzivom naproti odpravila tudi z novim trenerjem.

Kdo bo nasledil Abplanalpa?

Kdo bo nasledil Stefana Abplanalpa, še ni jasno. "O zadnjih podrobnostih se še dogovarjamo. Trudimo se za to in se dogovarjamo. Enako je tudi pri dogovarjanju o opremi. Marsikaj je še odprtega in težko rečem, da se bo kaj zagotovo zgodilo," je o trenerski temi pred dnevi dejala Štuhčeva.