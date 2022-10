Timi Zajc za zaključek poletne sezone tik pod stopničkami, Peter Prevc 10.

Finalno tekmo v Klingenthalu je predvsem v prvi seriji oviral veter, kar je prineslo tudi nekaj nepričakovanih rezultatov, žal je brez finalne serije na 31. mestu ostal tudi Anže Lanišek, ki je skočil 116 metrov.

Daleč od točk pa sta bila mladi debitant Rok Masle na 46. mestu s 111,5 metri in Domen Prevc s ponesrečenim skokom, dolgim točno 100 metrov na 49. mestu. 23. mesto je na koncu osvojil Lovro Kos, ki je skočil 125 in 123 metrov, zbral pa je 208,4 točk, z zahtevnimi razmerami pa sta se najbolje spoprijela Peter Prevc in Timi Zajc.

Prevc je skočil 131 in 127 metrov, 230,3 točk pa je zadostovalo za zelo dobro deseto mesto v skoraj popolni konkurenci, zelo dobro pripravljenost pa je z rezultatom potrdil tudi Zajc, ki je pristal pri 138 in 127 metrih, z 252,4 točkami pa je tekmo končal tik pod zmagovalnim odrom na četrtem mestu.

"Zelo sem vesel četrtega mesta. V prvi seriji je bil skok super, v finalni seriji pa zelo soliden. Smo na pravi poti in upam, da to prenesemo v zimo," je po tekmi povedal danes najboljši slovenski skakalec Zajc.

Pred Zajcem so končali le novi rekorder po številu poletnih zmag, Poljak Dawid Kubacki, ki je dosegel 14. zmago v karieri, hkrati pa je s 135 in 138 metri ter 271,8 točkami potrdil tudi skupno zmago v tem poletju. Drugi je bil Japonec Rjoju Kobajaši s 139,5 in 131 metri ter 260,1 točkami, tretji pa Norvežan Daniel Andre Tande s 144 in 126 metri ter 256,0 točkami.

Med Slovenci je skupno z le dvema nastopoma najvišje končal Lanišek na 15. mestu.

