Kako se obleči, ko ste gostja na poroki?

Ko se v vašem poštnem nabiralniku znajde vabilo na poroko, se začnejo dileme, kaj obleči za takšen dogodek. Internet je preplavljen z najrazličnejšimi kosi in prav tako fizične trgovine. Mogoče se sprašujete, kakšno barvo obleke izbrati, kakšno obutev imeti, naj bo obleka dolga ali krajša in še in še. Zbrali smo predloge oblek, ki bodo poskrbele, da boste v koraku s trendi.

Dodajte barve in popestrite svoj videz

Prepustite se pomladi in barvnim odtenkom, ki jih ta prinaša s seboj. Za ta letni čas bodo primerne dolge obleke v pastelnih in tudi živih barvah. Še posebej pa bo izstopala ledeno modra barva. Lahko so z vzorci, kot je cvetlična poslikava ali pa se držite klasike in elegance in si nadenete obleko, ki je preprosta, ženstvena in elegantna hkrati. K obleki lahko dodate nakit, ki bo popestril vaš videz, a bodite pozorni, da najdete ravnovesje med nakitom in obleko. Če ima obleka veliko vzorcev, naj bo vaš nakit preprost ter ostali kosi minimalistični.

Fotogalerija 1 / 8

Za dramatičnost bo poskrbela črna obleka

Formalne poroke bodo poskrbele za dramatičen videz s pridihom klasike in elegance. Poiščite obleko z zanimivo dolžino in volančki, ki bodo temeljile na klasični silhueti v črni barvi. K črni pa ne pozabite kombinirati ostalih kosov, ki bodo popestrili vaš videz.

Fotogalerija 1 / 7

Koktejl obleke v katerih boste zasijale

Bodite pripravljeni, da dvignete kozarec in nazdravite na zdravje mladoporočencev. Živahne barve, vzorci in nepričakovane teksture so vedno dobra odločitev za te nepozabne trenutke. Izbirate lahko med različnimi barvami, poslikavami in modeli. Kratki obleki lahko dodate sandale ali pete, ki se bodo odlično zlile z vašo izbrano obleko.

Fotogalerija 1 / 10

Cvetlični potisk vas ne bo razočaral

Potisk vrtnic in ostalih cvetlic bo poskrbel, da boste v koraku s trendi. S kančkom romantike, nikoli ne morete zgrešiti. Zapeljive obleke z rožnatim potiskom bodo poudarile ženstvenost in nežnost. Dodate lahko zlate minimalistične uhane, biserno ogrlico, pentljo v lase ali pa svoj stil dopolnite z naglavnim pokrivalom, ki bo poskrbel za eleganco.

Fotogalerija 1 / 7

Za vse, ki se boste udeležili poroke na plaži

Vroči dnevi so lahko včasih zelo neprijetni, še posebej takrat, ko za senco ni prostora. Preden se odpravite na poroko se pozanimajte kakšni bodo lokacija, vreme in temperatura ter temu primerno izberite obleko. V galeriji si oglejte, katere obleke bodo primerne za poroke ob vročih temperaturah. Preden pa se odpravite na dogodek, ne pozabite na klobuk in sončna očala, ki bodo varovala vašo glavo pred sončnimi žarki.

Fotogalerija 1 / 6

Včasih je udobnost na prvem mestu

Poroke pogosto dolgo trajajo, zato veliko ljudi pred izgled postavi udobnost. S tem razlogom smo poiskali obleke, ki so udobne in so obenem videti čudovito. Kombinirate jih lahko z izstopajočimi torbicami, razkošnim nakitom in balerinkami ali sandali, ki bodo poskrbeli, da vam bo udobno tudi v noge.

Fotogalerija 1 / 5

Plus size obleke

Razkrivamo obleke, ki bodo primerne za vse, ki bi želela skriti kakšen del svojega telesa. Čeprav menimo, da je vsaka ženska čudovita in da mora imeti svoje telo rada ne glede na konfekcijsko številko in težo, vemo, kako se lahko ob iskanju obleke za poroko počuti. Poiskali smo obleke, primerne za ženske, ki so v taki situaciji.

Fotogalerija 1 / 6

Kombinezoni, ki bodo zasenčili obleke

Kdo pravi, da je za poroko obvezna obleka? Eleganco lahko izrazite tudi s kombinezoni, zato ne odlašajte z nakupom. Kombinezonu lahko dodate tako pete, kot sandale, zato je primeren za vse vrste porok.