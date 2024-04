Smučarska skakalka Nika Križnar, ki se je 6. aprila poročila s svojim srčnim izbrancem Aljažem Vodanom, se je v objavi na družbenih omrežjih spomnila vseh, ki so poskrbeli, da je bil njen poročni dan še bolj poseben. Poročna torta je delo Julije Patricije Novak, partnerice Ceneta Prevca, nepozabne trenutke pa je ovekovečil fotograf Grega Valančič.

Dobitnica dveh olimpijskih kolajn, pa treh s svetovnih prvenstev in zmagovalka devetih tekem svetovnega pokala Nika Križnar, ki je letos postala tudi obraz blagovne znamke Lencia 2024, je z objavo na družbenih omrežjih s svojimi sledilci delila zanimive informacije o svojem poročnem dnevu. Zahvalila se je pričama, sestri Klavdiji Križnar in svaku Gašperju Vodanu, staršem za vso podporo, Juliji Patriciji Novak za poročno torto, Zlatarni Celje za poročna prstana, Gregi Valančiču za fotografije, in še bi lahko naštevali.

Dobitnica velikega kristalnega globusa iz sezone 2020/2021 in Vodan sta dolgoletni par. Tudi on prihaja iz smučarskih skokov. Nekdanji skakalec je danes trener.

