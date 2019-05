Nizozemski zdravnik in didžej, ki ustnice polni tudi Slovenkam #intervju

Jani van Loghem je nizozemski estetski zdravnik, specializiran za ustnice. Njegove stranke so številne zvezdnice in tudi nekatere Slovenke, nasvete pa deli mnogim zdravnikom in kirurgom po svetu. Zanimiv ni samo zaradi svojega pogleda na ustnice, najzanimivejši del obraza, kot pravi sam, ampak tudi zato, ker je v prostem času didžej, ki je pred leti deloval pod okriljem legendarnega Tiësta.

Ko v našo regijo pripotuje Jani van Loghem, ga pridejo poslušat številni priznani zdravniki in kirurgi, ki hočejo izvedeti, kaj novega ima povedati eden od najbolj cenjenih specialistov za ustnice in polnila zanje.



Ustnicam, najlepšemu delu obraza, kot jim pravi sam, se je začel podrobneje posvečati leta 2004, ko je ugotovil, da polnila, ki so na trgu, niso prav dobra. Petnajst let pozneje je eden od najbolj iskanih zdravnikov, ki je znan po tem, da svojim strankam s polnili ustvari naravno podobo ustnic, pri čemer se jih vedno loti tako, da obravnava ves obraz, ne zgolj ustnic. "Bistvo lepote je v harmoniji, kako se vse skupaj dopolnjuje. Zakaj je nekdo lep? Ne zato, ker ima velike ustnice, ampak zato, ker se vse na njegovem obrazu sklada," pravi.



Stranke v njegovo kliniko na Nizozemskem prihajajo iz vsega sveta, tudi iz Slovenije, a o njih ne sme govoriti. Njegova diskretnost sega tako daleč, da za nekatere zvezdnice na njihovo željo celo zapre kliniko.



Svoje paciente pa lahko pozneje sreča še v nočnem klubu, kjer ima kot didžej stalno rezidenco. Glasba je namreč njegova velika strast, ki pa se ji je moral na začetku kariere v medicini odpovedati. Slavni nizozemski didžej Tiësto mu je namreč dejal, da mora izbrati eno ali drugo. Jani je izbral medicino, a vrtenja glasbe ni nikoli opustil.

Foto: PR Medis

Kdaj ste se začeli ukvarjati z estetsko medicino?

Začel sem leta 2004, moja mama je bila moja prva pacientka, in sicer sem ji hotel ustnice polepšati z izdelkom, ki je bil na trgu samo eno leto, potem pa je kar izginil. Dve leti po tem, ko sem z njim pomagal mami, se ji je na ustnici naredila rana, iz katere ji je pogledalo nekaj, kar je bilo videti kot špaget, zato se je zaklela, da se mi ne bo prepustila nikoli več (smeh, op. p.). To je bila prva izkušnja.

Kaj se je zgodilo po tem?

Zame je bila to velika lekcija, da podjetju, četudi brošura obljublja neverjeten rezultat, tudi če pravijo, da imajo najboljši izdelek na trgu, ne zaupajte, saj ga hočejo samo prodati. Vsak mora pogledati več informacij, izsledke, ki so bili objavljeni v medicinskih člankih, ki dokazujejo, da je izdelek dolgoročno varen, poleg tega pa, da so imeli še testne skupine.

Torej ste zaradi te izkušnje postali bolj pozorni na to, kakšna polnila so na trgu?

Zagotovo. Cenejši kot je material, večja je verjetnost, da o njem ni bilo narejenih dovolj preiskav, saj so te preiskave precej drage.

Kako to, da ste se osredotočili izključno na ustnice?

Ker so zelo pomembno področje obraza. Ustnice sporočajo čutnost, žensko delajo privlačno. To vedo tudi ženske in se počutijo res seksi, ko imajo polnejše ustnice. Povezano je tudi z biologijo: kadar ste vzburjeni, ustnice nabreknejo, ste bolj privlačni. In kaj je bistvo privlačnosti? Reprodukcija.

Foto: PR Medis Kaj bi svetovali ženskam, ki si želijo polnejših ustnic? Na kaj naj bodo najprej pozorne, kaj vse morajo preveriti, da bo zanje dobro poskrbljeno?

Svetoval bi, naj si pogledajo seznam zdravnikov, ki so del združenja estetske medicine, tam so ponavadi imena njihovih članov. (Ker pri nas tovrstno združenje ne obstaja, poiščite certificiranega zdravnika, ki se ukvarja s tovrstnimi posegi, op. p.) Zdravniki in kirurgi, ki so člani tega združenja, so tisti, ki običajno svoje delo jemljejo zelo resno, niso kaki kozmetičarji ali družinski zdravniki, ki hočejo na tak način zaslužiti nekaj dodatnega denarja. To so ljudje, ki jemljejo estetiko zelo resno, vedo, kako preprečiti zaplete in kako jih zdraviti, če se pojavijo. Poleg tega oni uporabljajo dobre materiale.

Kako bi komentirali "zdravnike", ki svojim pacientkam polnila vzbrizgavajo v hotelskih sobah in to počnejo nelegalno, za zelo malo denarja?

Temu zelo močno nasprotujem. Prišli smo v čas, ko je estetska medicina postala pravo medicinsko področje. Na Nizozemskem, od koder prihajam, smo celo na pragu tega, da estetska medicina uradno postane medicinska dejavnost kot na primer dermatologija. Estetska medicina je nova medicinska dejavnost.

Tudi moji prijatelji so to počeli, ljudem vbrizgavali polnila na njihovem domu ali hotelskih sobah. Če to počneš v varnih pogojih, se lahko dobro izide, a zdaj smo prišli na tako visoko raven profesionalne estetske medicine, da nam tega ni več treba početi. Svoj poklic moramo jemati resno in ga izvajati pod nadzorom, pod kliničnimi pogoji. Seveda v prijetnem in čistem okolju z dobro osvetljavo. Razumem, da se to dogaja, a zdaj je to že tako napredovalo, da moramo biti profesionalni.

Lahko vi popravite škodo, ki jo storijo zdravniki v hotelskih sobah? Lahko popravite tako imenovani "duck face"?

Prava škoda se zgodi, ko se polnila vbrizga v žilo in ustavi krvni pretok. Tkivo ni prekrvavljeno, ne dobi kisika, zato odmre. To privede do brazgotin, ran, celo odmrtja zob. Če se to zgodi v hotelski sobi, je šest ur časa, da se vbrizga snov, raztopilo, s katerim lahko popravite škodo. To treba sanirati čim prej. Če ustvarite zaplet, morate vedeti, kako ga popraviti. To so medicinski zapleti, pozneje pa se lahko pojavijo še estetski.

Omenili ste "duck face". Zanimivo, obstajajo pacienti, ki si želijo takšnega videza, včasih pridejo tudi k meni. Običajno že imajo velike ustnice, a si želijo še večjih. Povem jim, da bi z veseljem poskrbel za njihove ustnice, vendar z raztopilom (smeh, op. p.).

K meni je prišlo prav takšno dekle in sem jo vprašal, ali misli, da je videti bolj privlačno, če ima večje ustnice. Njen odgovor je bil pritrdilen. Potem pa sem ji pojasnil, da je bistvo lepote v harmoniji, v ravnotežju, kako se vse skupaj med seboj dopolnjuje. Zakaj je nekdo lep? Ne zato, ker ima velike ustnice, ampak zato, ker se vse na njegovem obrazu sklada. V roke jim dam ogledalo in jim korak za korakom razložim, kako deluje njihov obraz, poskušam vso pozornost z ustnic preusmeriti na obraz. Ko to dojamejo, mi celo dovolijo, da omilim polnila.

Foto: PR Medis

Nekatere k drugačnim metodam povečanja prisili tudi strah pred injekcijami in gredo po polnejše ustnice raje kam drugam ...

Na trgu se je pojavil nov sistem vbrizgavanja brez igel, s kisikom pod pritiskom. To uporabljajo predvsem v kozmetičnih salonih, gre za nekakšen svinčnik s hialuronsko kislino. Sam sem videl grozne zaplete, ki jih lahko povzroči. Odmrtje zob, nekroza obraza. V kozmetičnem salonu pa ne znajo zdraviti zapletov, zato bodite zelo previdni. Kakovostne znamke, medicinska podjetja, ki razvijajo kakovostna polnila, teh ne bodo prodajala kozmetičnih salonom, ker jih prodajajo samo zdravnikom. Kozmetični saloni lahko nekaj podobnega kupijo na spletu, na strani Alibaba, na primer, zato bi vsekakor priporočil, da po polnejše ustnice ne greste v kozmetične salone, kjer hialuronsko kislino vnašajo s pomočjo kisika pod pritiskom. Vsem, ki se bojijo igel, bi raje priporočil rahlo omrtvičenje ustnic s kremo pred injiciranjem.

Koliko se je na tem področju spremenilo v 15 letih?

Predvsem to, da si zdaj tega želijo mlajše generacije, dekleta v zgodnjih dvajsetih letih. Zanje je povsem normalno, da si nekaj popravijo, sploh ustnice prevladujejo. V devetdesetih letih je bilo priljubljeno povečanje prsi, zdaj pa so ustnice na prvem mestu.

Kako pa so se v tem obdobju izboljšali polnila in materiali?

Včasih so v ustnice vbrizgaval silikon, kar je trajno polnilo, tega ne uporabljamo več. Zdaj vemo, da trajna polnila povzročajo veliko težav, še posebej dolgoročno, so kot nekakšna tempirana bomba, ki lahko nekega dne eksplodira. Imam nekaj pacientov, ki so jim v preteklosti vbrizgali silikon, zdaj hodijo k meni, da nadzorujem njihovo stanje, saj lahko postanejo ustnice še večje in trše.

Hialuronska kislina je zlati standard za povečanje ustnic. To je nekaj, kar imamo v ustnicah vsi, a hialuronska kislina se ves čas obnavlja, na vsake dva dni. Če bi v vaše ustnice vbrizgal zgolj hialuronsko kislino, je čez dva dni ne bi bilo več, iščemo nekaj, kar bi tam ostalo dlje. Zato so medicinska podjetja izpopolnila hialuronsko kislino tako, da encimi, ki jo razgrajujejo, to počnejo počasneje in težje. Polnila zato nadgradijo, da so bolj elastična, mehka, močna, ostrejša ... Vse skupaj je že tako napredovalo, da lahko polnila ponudijo zelo različne lastnosti.

Foto: PR Medis

Bi lahko rekli, da so ta polnila naravna, jih lahko ženske uporabljajo brez strahu, da bi se njihovim ustnicam zgodilo kaj hujšega?

Da in ne. Trenutno lahko rečemo, da imamo najbolj varne materiale do zdaj, a vedno obstaja tveganje, kot so na primer kasnejša vnetja. Čeprav gre za hialuronsko kislino, ki jo imamo vsi v telesu, smo jo kljub temu malce spremenili, zato obstaja možnost, da se imunski sistem ubrani takšnih polnil. Nekaj mesecev po vbrizganju se lahko pojavijo rahla oteklina, zabuhlost.

A moram poudariti, da se večina zapletov pojavi zaradi napačne izvedbe, tehnike vbrizganja in tega, kdo vbrizgava polnilo.

Zato mora vsak poiskati najboljšega zdravnika, ki ga lahko, zato morajo zdravniki hoditi na predavanja in dodatna usposabljanja. O anatomiji ustnic se ves čas pojavljajo nova odkritja, zdravniki se morajo stalno izobraževati, to je njihova dolžnost.

Številni se ob tem, ko je govora o naravnih polnilih, spotaknejo ob besedo "naravno". Kaj je naravnega pri tem, da vam zdravnik napolni ustnice?

Najprej definirajmo besedo naravno. Kaj je sploh naravno? Najhujši strupi, ki jih najdemo v naravi, so naravni, a si jih ne bi nikoli vbrizgali v ustnice. Umrli bi. Hialuronska kislina pa je povsem naravna komponenta in dejstvo, da so jo v laboratoriju zgolj izpopolnili, je ne dela nič manj naravne. Morda lahko definiramo naravno kot nekaj, kar se pojavi v človeškem telesu, no, hialuronsko kislino najdemo v človeškem telesu. Torej gre za naravno polnilo, ki je bilo malce nadgrajeno.

Trajna polnila, kot je silikon, zagotovo niso naravna, prav tako ne polimeri, ki jih nekateri zdravniki še vedno uporabljajo. Silikon sicer prihaja iz narave, a ga ne najdemo v človeškem telesu. Lahko pa govorimo o nečem naravnem, ki prihaja iz telesa, takšno stvar vrnemo nazaj v telo, v tem primeru pa govorimo o polnjenju z lastno maščobo. A težava v tem je, da bi bile ustnice s takšnim polnilom trše, hkrati pa je maščobo težje vbrizgavati. Tehnika ne bi bila tako natančna. Zato menim, da je hialuronska kislina precej dobra izbira, če hočete v ustnicah imeti nekaj naravnega.

Foto: PR Medis

Omenili ste mlajša dekleta, ki si želijo polnejših ustnic, da je to zanje nekaj čisto normalnega. Bi lahko rekli, da so za to kriva družbena omrežja?

Mlade pacientke na posvet prinesejo svoje telefone in mi kažejo fotografije Kylie Jenner. To se dogaja precej pogosto. Pa tudi druge zvezdnice Instagrama in njihov lasten obraz, pri čemer mi pokažejo svojo retuširano fotografijo.

Torej hočejo podobo svojega sfiltriranega selfija.

Kako se odzovete na to?

Veste, jemljem jih resno, saj si to očitno zares želijo. Moram pa omiliti pričakovanja, preden začnemo obravnavo. Razložim jim, kako bodo videti realni rezultati, a mi je všeč, da mi pokažejo, kaj si želijo, pa čeprav jim moram povedati, da je to, kar si želijo, nemogoče. Včasih pa lahko rečem, da se bom poskusil približati njihovim željam.

Nekatere, ki razmišljajo o estetskem posegu, je še vedno strah, da bodo videti kot na primer Courteney Cox, čeprav se tudi druge zvezdnice, na primer Jennifer Lopez, redno sestajajo s svojimi estetskimi zdravniki. Kako preprečiti, da ne bi bili videti kot Courteney?

Pogovorite se z zdravnikom in preverite, kako razmišlja, saj je to zelo osebna odločitev. Nekateri zdravniki so že sami videti kot karikature samih sebe, zato lahko že takoj veste, da je njihov pogled na lepoto morda drugačen od vašega. Če po pogovoru z njim še vedno niste prepričani, ga prosite, naj vam pokaže fotografije pacientov, ki jih je zdravil, kako so bili videti prej in po tem. Če dobite občutek, da mu lahko zaupate, mu dovolite, da vas zdravi. Gre za zaupanje in za zelo osebno stvar. Pomembno je, da imajo občutek za estetiko, dobro razvito estetsko oko, da so se šolali na tem področju.

Foto: PR Medis Kaj je najpogostejša želja pri ženskah, ki hočejo drugačen videz ustnic? Polnejše ali drugače ukrivljene?

Najpogostejša želja so polnejše ustnice. Seveda pa se pri tem pogovorimo tudi o obliki in o kotičkih, ki, če so malce ukrivljeni, ustvarijo vesel obraz.

Kako dolgo potem polnilo ostane v ustnicah, pol leta, leto?

Odvisno od polnila in ustnic. Ustnice so nekaj, kar uporabljamo ves čas, zato se hialuronska kislina v nekaterih ustnicah razgradi hitreje kot v drugih delih obraza. A v povprečju od šest do 12 mesecev.

V svoji državi ste precej znani po tem, da osrečujete ženske s tem, da jim polepšate ustnice. Kako se počutite ob tem?

(smeh, op. p.) Obožujem obravnavo ustnic, v tem zelo uživam. Moja specializacija je obraz, ustnice pa so zelo pomemben del obraza. Ko gledate nekoga v obraz, največkrat gledate ustnice ali oči, na obrazu je nekakšen trikotnik, na katerega se sogovornik avtomatsko osredotoči. Oči in ustnice so zame zelo pomemben element obraza.

Imate tudi slavne pacientke, o katerih lahko govorite?

Imam kar nekaj pacientk, ki so slavne, a večina noče, da jih izpostavljam poimensko. Nekatere si celo želijo, da ob njihovem obisku zaprem kliniko, saj nočejo tvegati, da bi jih kdo videl, hočejo, da je to njihova skrivnost, in to spoštujem. Lahko razkrijem, da so med mojimi pacientkami tudi precej znane blogerke in vlogerke. K meni pa prihajajo stranke iz Nizozemske, Nemčije, Belgije, pa tudi iz Avstralije in vaše države.

Se je vaša mama po petnajstih letih, ko ste postali eni najbolj cenjenih na svojem področju, vseeno opogumila in vam ponovno zaupala svoje ustnice?

Vse do zdaj si moja mama ne upa več ničesar vbrizgati v svoje ustnice. Njen primer kaže, kako lahko izdelek slabe kakovosti za vedno vpliva na odločitve pacientov. Zato je izjemno pomembno, da pametno izbiramo polnila. Po mojem mnenju so polnila znamke Belotero najboljše kakovosti, ki jih imamo zdaj na trgu, in sam zaradi tega lahko mirno spim.

Foto: PR Medis

Ne samo, da ste priznani specialist za ustnice, ste tudi didžej. Kako združujete dva tako različna poklica?

Do glasbe čutim veliko strast in ker veliko delam, se na vsake toliko rad povsem izgubim v glasbi. Ko sem bil študent, sem bil zelo resen didžej in sem celo izdal nekaj albumov pri založbi, nato pa je študij medicine postal precej bolj resen, začel sem prakso, potem pa sem moral izbrati med medicino in glasbo.

Odločitev je bila zelo težka, saj sem imel pogodbo z založbo didžeja Tiësta, ta mi je rekel: "Če hočeš, da ti kot didžeju uspe v tujini, bom poskrbel za to, a moraš opustiti študij medicine." Dobro sem se pogledal v ogledalo in si mislil: "Kaj pa, ko bom star 45 let, bo še vedno seksi biti didžej?" Mislil sem si, da verjetno ne.

Zdaj pa sem star 47 let in še vedno obožujem vrtenje glasbe, zato sem se verjetno napačno odločil (smeh, op. p.).

Ste didžej na zabavah, vas najemajo?

Da, na Nizozemskem redno vrtim glasbo v nekem klubu, ki je manjši, a ga obožujem. Je prijeten, bolj oseben, ima odličen zvok in v njem lahko vrtim dober "deep house", nič komercialnega, kar moram občasno vrteti, če me tako prosijo. Sam veliko raje vrtim underground.

Imate kakšne paciente, ki jih najprej srečate v kliniki, nato pa vidite na plesišču?

Seveda, veliko (smeh, op. p.). To se velikokrat zgodi.

Ljudje pri vas dobijo paket: vas najamejo za predavanje o ustnicah, nato pa še za vrtenje glasbe?

Niti ne, ampak se je nekajkrat že zgodilo. V Omanu, Dubaju, Madridu in Amsterdamu vedo, da sem didžej, zato se jim včasih zdi zanimivo, da sem najprej na odru neke konference, nato pa na odru gala večerje.

Ste še v stiku s Tiëstom?

Nimam, a morda bi ga lahko poklical, saj sem videl, da ima že nekaj gubic (smeh, op. p.).

Foto: PR Medis

