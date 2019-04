Tako so videti Petrine prsi po operaciji #video

Dan po operaciji, na kateri je kirurginja tekmovalki The Biggest Loser Slovenija (TBLS) zmanjšala prsi, je Petra Pintarič lažja za več kot 1,5 kilograma in že takoj čuti, da je bila rešena velikega bremena.

Tekmovalka tretje sezone šova TBLS Petra Pintarič je končno dočakala manjše prsi, za kar je poskrbela kirurginja Nina Suvorov Gregorič. Dan po operaciji je bila že lažja za več kot 1,5 kilograma - toliko tkiva je bilo namreč odvečnega in ga je bilo treba odstraniti.

Petri so odstranili odvečno kožo, odvečno tkivo in maščobo dojke, dvignili so ji prsne bradavice in kolobarje, zmanjšali velikost kolobarjev ter dvignili dojke, da so bolj mladostno napete.

Pomembni napotki za okrevanje doma

Dan po operaciji je bila Petra še malce omotična, a srečna. "Počutim se lažje, rešila sem se bremena, kar že čutim na ramenih. Zelo sem zadovoljna," nam je zaupala, tik preden je kirurginja opravila prvi pregled po posegu.

Suvorov Gregoričeva je povedala, da Petra dobro okreva in da je pripravljena na odhod domov, še prej pa so sledili napotki za nadaljnje okrevanje doma.

"Zelo pomembno je, kako vstajate iz postelje, ne smete se opirati na roke, ampak vam mora pri tem nekdo pomagati, da lepo vstanete," ji je razložila in ponovno opozorila na kompresijski modrček, ki so ji ga nadeli takoj po operaciji.

"Modrček boste nosili 24 ur na dan približno šest tednov, modrček namreč drži dojke na mestu in preprečuje, da bi silile navzdol zaradi teže, kar bi bilo slabo za celjenje ran ter za videz kasnejših brazgotin."

Prve dni po operaciji je morala Petra malce potrpeti z drenažnimi cevkami, ki ji jih je kirurginja v prsi vstavila med operacijo zaradi nekoliko močnejšega krvavenja. Drenažne cevke so skrbele za to, da se kri ni zadrževala v dojkah, Petra pa je morala spremljati dnevni iztek tekočine. "Dobro je, da se že zdaj v cevkah po barvi izločka vidi, da ni več tako krvavo, ampak postaja bolj bistro. To kaže na to, da se krvavitev ustavlja. Predvidevam, da bova v prihodnjih dneh lahko to odstranili," je že dan po operaciji dejala kirurginja.

Redno, a ne pretirano gibanje je nujno

Suvorov Gregoričeva je dodala, da Petra po operaciji ne bo smela preveč poležavati, temveč se redno gibati, da ne bi nastal kakšen strdek. "Vsako uro približno 15 minut hodite po stanovanju, lahko greste tudi ven, ampak na krajše razdalje. Ko ležite, je dobro, da razgibavate noge, kot so vam pokazale sestre."

Intenzivnejša telovadba odpade do šest tednov po operaciji, za zdaj pridejo v poštev krajši sprehodi, na katere se lahko odpravi že relativno hitro. "Na daljše se lahko odpravite po 14 dneh."

Zaradi prevelikih prsi ni mogla normalno telovaditi. Foto: Jan Lukanović

Za končni rezultat je treba počakati nekaj mesecev

Na prvem pregledu po operaciji je kirurginja Petro še enkrat opozorila, da trenutna oblika prsi še zdaleč ni dokončna, saj so zdaj zaradi otekline povečane za od 10 do 20 odstotkov. "Ko bo to splahnelo, bodo dojke manjše, v prihodnjih mesecih pa se bodo spuščale in spremenila se bo sama oblika," je razložila in dodala: "Za pravo obliko in končni estetski rezultat pa bo treba počakati nekaj mesecev."

V dneh po operaciji je sledilo več pregledov, med njimi tudi odstranjevanje dranažnih cevk. Pregledi bodo nato vse redkejši oziroma jih bodo izvajali po potrebi.

Odvečne kilograme bo zdaj izgubljala veliko lažje

Ko bo okrevanje končano in bo od operacije minilo šest tednov, bo Petra lahko veliko lažje telovadila in izgubila še dodatnih od sedem do osem kilogramov, ki jo še ločijo od njene idealne teže.

Kirurginja meni, da ji bo to uspelo brez težav, saj so jo prav prevelike prsi ovirale pri hujšanju. Zaradi njih ni mogla normalno telovaditi.

Petro so prevelike dojke več let ovirale pri marsičem. Ne samo, da zaradi njih ni mogla normalno telovaditi, povzročale so ji tudi številne zdravstvene težave. Imela je bolečine v hrbtenici, vnetje ramenskega sklepa, zaradi pretežkega zgornjega dela so ji otekale noge, pod dojkami je imela stalna vnetja, koža je bila na tem mestu suha, rdeča. Zaradi naštetega je bila "idealna" kandidatka za redukcijsko mamoplastiko oziroma operacijo zmanjšanja prsi.

Z manjšimi prsmi bo veliko lažje izgubila odvečne kilograme. Foto: Jan Lukanović

Petra je do novih prsi prišla s pomočjo komentatorske oddaje Od težaka do junaka. Med gostovanjem v njej je priznala, da si močno želi operacijo zmanjšanja dojk.



