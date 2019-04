Tako je potekalo Petrino zmanjšanje prsi #video

Prišel je dan, ko sem skupaj z ekipo šova The Biggest Loser Slovenija izpolnila dolgoletno željo izpadle tekmovalke Petre Pintarič. Petra je prišla na redukcijsko mamoplastiko, ki je bila v njenem primeru nujna, saj ji je to predstavljalo težave pri vsakdanjih opravilih in prav tako pri športnih aktivnostih, hkrati pa kalilo njeno samozavest. Petra je prišla pripravljena in je poseg prestala brez težav. Celotno zgodbo pa je dokumentirala tudi ekipa siol.net. Vesela sem, da je operacija potekala brez težav in da se Petra po njej počuti odično! 💆‍♀️Poseg: zmanjšanje dojk (redukcijska mamaplastika) 💉Kako: odstranitev odvečne kože, tkiva in maščobe dojke, dvig prsnih bradavic in kolobarjev, zmanjšanje velikosti kolobarja in dvig dojk, da so le-te bolj mladostno napete. Pri Petri sem na desni dojki odstranila 850 g in na levi 680 g tkiva ⚡Lokacija reza/brazgotine: krožni rez okoli kolobarja, navpični rez od kolobarja do gube pod dojkama, v primeru izrazito prevelikih dojk še dodaten rez v naravni gubi pod dojkama ⏱️Trajanje operacije: 2 - 3 ure 💥 Rezultat: manjše in lažje dojke, estetsko lepo oblikovane, velikost pa skladna s preostalim telesom ⏳Okrevanje: 10 - 14 dni 😌Anestezija: splošna anestezija 💁🏼Po posegu bo Petra imela 10 - 14 dni počitka, vsaj 6 tednov pa bo nosila tudi športni nedrček. #ninasuvorov #aesthetic #dermatology #plasticsurgery #surgery #breast #mamoplastic #reduction #breastreduction

A post shared by Dr. Nina Suvorov (@dr.ninasuvorov) on Apr 11, 2019 at 11:54pm PDT