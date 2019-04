Dan D za Petro: Končno na operacijo za manjše prsi #video

Petra Pintarič, izpadla tekmovalka tretje sezone šova The Biggest Loser Slovenija (TBLS), je po tem, ko ji je bolezen malce pokvarila načrte, le dočakala operacijo, ki si jo je želela že nekaj let.

Petra se je od šova TBLS poslovila po komaj 13 dneh. Izpadla je predvsem zato, ker so preostali tekmovalci menili, da lahko hujša doma, v šovu pa je tudi ves čas opozarjala, da jo pri telovadbi ovirajo predvsem prevelike prsi. To je opazila tudi trenerka Nataša Gorenc, zdravniško pa kasneje potrdila še kirurginja. Oprsje v velikosti košarice G jo je bremenilo več let, zato ji bo zmanjšanje na košarico C prineslo velike spremembe v življenju.

"Operacija je za Petro praktično nujna"

Končno je namreč napočil dan posega redukcijske mamoplastike oziroma zmanjšanja prsi, ki ga 25-letnica skoraj nujno potrebuje, kot je večkrat poudarila kirurginja Nina Suvorov Gregorič.

Petri preveliko oprsje namreč povzroča res veliko težav. "Že z vidika normalnega funkcioniranja, gibanja, fizične aktivnosti, higiene in pa, kar je najpomembnejše, tudi zdravstvenega stanja."

Glede na to, da ima res velike dojke, poleg tega pa so še zelo spuščene, kirurginje ne čudi, da je bila zanjo kakršnakoli fizična aktivnost pravi napor. "Prevelike in zelo spuščene prsi to praktično onemogočajo," je povedala.

Nasmejana in pozitivna v operacijsko dvorano

Petra je kirurginjo tik pred operacijo pričakala nasmejana in pozitivna, saj je komaj čakala, da gre pod nož. "Malo me je strah, ampak ko se bom prebudila, bom vedela, kaj sem prestala."

Tik pred odhodom v operacijsko dvorano je sledil še en posvet s kirurginjo, ki je Petri znova razložila potek operacije in kako bodo potekale prve ure po njej. "Zbudili vas bomo že v operacijski dvorani, potem pa vas bomo pripeljali v sobo za okrevanje. Hospitalizirani boste čez noč in v tem času vas bo stalno spremljalo medicinsko osebje. Boste v zelo dobrih in varnih rokah."

Lajšali ji bodo tudi bolečine, ki sicer niso prehude, pa vendar: "Je pa za vas vsekakor bolj lagodno, če bolečin nimate, da se boste počutili bolje."

Petro je bilo pred operacijo malo strah, a je komaj čakala, da jo rešijo bremena prevelikih in pretežkih prsi. Foto: Jan Lukanović

Kirurginja namerava odstraniti 1,5 kilograma tkiva

Dala ji je tudi napotke glede aktivnosti po operaciji in pojasnila, kako bo potekalo okrevanje. Suvorov Gregoričeva je še zadnjič poudarila, da je vesela, da ji bo lahko olajšala življenje, saj se vidi, da s tako velikimi prsmi ne more normalno funkcionirati.

"Ko sem vas pregledala, sem videla, da so dojke vaša največja težava. Vaša teža ni tako čezmerna, in ko bova z zmanjšanjem dojk odstranili približno 1,5 kilograma, vam bo ostalo le še od sedem do osem kilogramov, za katere pa mislim, da jih boste po tem, ko bodo dojke bistveno manjše in boste lahko normalno telovadili, brez težav izgubili."

Kako je potekala operacija, si oglejte jutri na Siol.net.

