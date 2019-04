Petrina operacija zmanjšanja prsi ne gre po načrtih #video

Potem ko se je Petra Pintarič že psihično pripravila na operacijo, ki ji bo spremenila življenje in jo rešila prevelikih prsi, pa je imelo njeno telo drugačne načrte. Napadla jo je viroza, kar je pokvarilo krvno sliko in posledično tudi načrte za operacijo, ki bi se morala zgoditi preteklo sredo.

"Čeprav smo bili že vsi pripravljeni na sredino operacijo, nas je v torek, tik pred zdajci, žal presenetila Petrina krvna slika. Sledil je pogovor s Petro, v katerem nam je potrdila, da je pred nekaj dnevi začela pokašljevati in tudi iz nosa ji je teklo," nam je pojasnila estetska kirurginja Nina Suvorov Gregorič.

Petrina varnost je na prvem mestu

Krvna slika je namreč pokazala, da gre za virozo in temu primerne so bile vrednosti kazalcev v krvi, zaradi česar je dr. Suvorova Petrino operacijo odpovedala in razložila:

Operacija zmanjšanja prsi ne spada med nujne, temveč je povsem elektivna operacija, pri kateri je treba v prvi vrsti gledati na varnost pacienta.

"Respiratorne okužbe lahko vodijo tako v komplikacije anestezije kot tudi v kirurške komplikacije v obdobju po operaciji, zato se pri tovrstnih operacijah vedno držimo smernic, da mora biti pacient pred operacijo popolnoma zdrav."

Kirurginja je zato operacijo za zdaj prestavila na prihajajočo sredo, seveda pa bo do nje prišlo samo v primeru, če bo Petrina krvna slika ob današnji kontroli primerna.

Dr. Suvorova je Petrino operacijo prestavila zaradi njene varnosti. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Prevelike prsi so jo močno obremenjevale

Petra, ki je morala šov TBLS zapustiti po zgolj 13 dneh, se operacije sicer zelo veseli in komaj čaka, da bo lahko kupila manjše modrčke in obleke, predvsem pa, da se bo lahko normalno gibala in živela brez bolečin.

Življenje s tako velikimi prsmi je bilo namreč precej naporno, nam je razkrila v podrobnejšem intervjuju:

"Imam bolečine v hrbtenici, imela sem vnetje ramenskega sklepa, zaradi pretežkega zgornjega dela so mi otekale noge, pod dojkami so se mi delale brazgotine, koža je bila na tem mestu suha, rdeča. Zaradi vsega tega nisem mogla telovaditi, niti v šovu. Tudi zdaj imam težave, če sem športno aktivna, težko diham," nam je zaupala.

Ob tem je še razložila, da je zaradi težav s hrbtenico in ramo obiskala več zdravnikov, a so ji vsi rekli, naj shujša, kar ni pomagalo. "Nihče pa mi ni ponudil kakšne operacije. Nikoli me tudi nihče ni poslal do plastičnega kirurga."

Šele ko je v šovu jasno izpostavila svoj problem ter ko je tudi trenerka Nataša Gorenc videla, da Petra zaradi prevelikih prsi sploh ne more normalno telovaditi, so uslišali njeno željo po redukcijski mamoplastiki, operaciji zmanjšanja prevelikih prsi. Da jo resnično potrebuje, je potrdila tudi dr. Suvorova: "Takšne pacientke se pogosto znajdejo v začaranem krogu, saj zaradi ogromnih dojk niso sposobne fizične vadbe, zato potem nikoli ne shujšajo."

Tako je potekal Petrin prvi pregled pri dr. Suvorovi: