Petra pred operacijo zmanjšanja prsi: Zdravniki me niso jemali resno #intervju #video

Petro Pintarič v sredo čaka redukcijska mamoplastika, operacija, s katero bo dobila manjše prsi, ki si jih želi že več let. Pred posegom, ki ji bo spremenil življenje, nam je podrobneje opisala, kako je bilo živeti s prsmi, ki so jo s svojo velikostjo močno obremenjevale.

Petra Pintarič je že v šovu The Biggest Loser Slovenija (TBLS) poudarjala, da jo lahko samo še operacija reši prevelikih prsi. Da zanjo res pomenijo težavo, je videla tudi trenerka Nataša Gorenc, ki je dejala, da Petra s takšnim oprsjem ne more normalno telovaditi in izvajati vaj.



Da je prava kandidatka za redukcijsko mamoplastiko, zmanjšanje prevelikih prsi, je po pregledu potrdila tudi estetska kirurginja Nina Suvorov Gregorič, ki jo je Petra obiskala že nekaj dni po prihodu iz šova. "S Petro sva se o njenih dojkah veliko pogovarjali. Seveda je tako mlademu dekletu še posebno dobro treba razložiti vse nevarnosti in zadržke, ki jih operacija njenih dojk lahko predstavlja," je razložila.



"Redukcijska mamoplastika pri prekomerno prehranjenih osebah je poseg, ki ga običajno opraviš po koncu hujšanja, saj to vodi v lepši končni estetski rezultat dojk. Vendar pa se takšne pacientke zato pogosto znajdejo v začaranem krogu, saj zaradi ogromnih dojk niso sposobne fizične vadbe, zato potem nikoli ne shujšajo."



Kirgurinja je ob tem dodala, da je za takšne pacientke redukcija dojk po drugi strani lahko odlična spodbuda, da res shujšajo. "Petrina težava so predvsem dojke in po operaciji bo s telovadbo in zdravo prehrano lahko hitro prišla do zdrave telesne podobe, zato sem se odločila, da poseg opraviva zdaj."



Petro je njeno oprsje v velikosti košarice G obremenjevalo več let, zato ji bo zmanjšanje na košarico C prineslo bistvene spremembe v življenju.

Foto: Jan Lukanović

Petra, pred vami je operacija, ki vam bo spremenila življenje, kako se počutite nekaj dni pred njo?

Počutim se odlično, ker vem, da se mi bo spremenilo življenje, številne zdravstvene težave bodo zaradi tega izginile, z ramo, nogami, upam. Lažje bo tudi nakupovati spodnje perilo, počutje bo boljše, bolj bom samozavestna, lažje se bom gibala, in res, življenje se mi bo čisto zares spremenilo.

Kako ljudje okoli vas sprejemajo vašo odločitev za operacijo zmanjšanja prsi?

Nekateri pozitivno, drugi negativno, sploh glede na to, da morda po operaciji ne bom mogla dojiti. Ker sem še mlada in si želim imeti otroke. Starši me podpirajo, prav tako partner, ampak zame ni pomembno mnenje drugih, temveč moje počutje. Ne zanima me, kaj si mislijo drugi.

Verjetno pa tudi razložite, kako prevelike prsi vplivajo na vaše zdravje?

Da, povem jim svojo zgodbo, predvsem pa sama na to gledam tako, da se bo izboljšalo moje zdravje, šele potem lahko sledi otrok. Če pa zdravje ni v redu ...

Imate morda kaj več podpore tudi zaradi šova, kjer so lahko jasno videli, kako vam je?

Da, podpore je več, zahvaljujoč šovu, saj so ljudje videli, kakšne težave imam. Tudi pišejo mi, da so veseli zaradi operacije.

Kako so vam prevelike prsi pravzaprav oteževale življenje?

Imam bolečine v hrbtenici, imela sem vnetje ramenskega sklepa, zaradi pretežkega zgornjega dela so mi otekale noge, pod dojkami so se mi delale brazgotine, koža je bila na tem mestu suha, rdeča. Zaradi vsega tega nisem mogla telovaditi, niti v šovu ne. Tudi zdaj imam težave, če sem športno aktivna, težko diham.

Ste že prej zaradi vseh naštetih težav obiskovali zdravnike?

Obiskala sem več zdravnikov zaradi težav s hrbtenico in ramo, a so mi vsi rekli, naj shujšam. Češ da bom s hujšanjem izgubila tudi prsi, nihče pa mi ni ponudil kakšne operacije. Nikoli me tudi nihče ni poslal do plastičnega kirurga.

Hujšanje pa vam ni pomagalo?

Ne, ni.

Ste tudi v šov TBLS šli prav s tem namenom, da vam še tam pomagajo pri hujšanju in da vam morda uspe?

Da, v šov sem se prijavila zato, da bi shujšala, da bi izgubila prsi, a sem spet videla, da ne gre. Da ne bo šlo drugače, razen z operacijo.

Tam ste potem začeli vedno bolj govoriti o operaciji, ki se bo zdaj končno zgodila.

Tako. Tudi z dekleti smo se pogovarjale, opazila so, da imam res težave, še najbolj pa sem začela o operaciji razmišljati, ko mi je Nataša rekla, da tako ne bom mogla telovaditi. In res je bila težava, morali so me povijati s povoji, na sebi sem imela tri športne modrčke, težje sem izvajala vaje, drugi so jih bistveno lažje. To je bila velika težava.

Torej je bil šov končni pokazatelj, da ste videli, da res potrebujete to operacijo?

Šov je bil pika na i, po domače povedano "brca v rit", da sem dokončno videla, da lahko samo še operacija reši mojo težavo.

In po odhodu iz šova se vam je želja uresničila.

Da, uresničili so mi željo iz leta 2016, ko sem začela govoriti o tem, brskati po spletu za več informacijami. Nikoli mi ni uspelo privarčevati toliko denarja, da bi si operacijo lahko plačala sama, zdravniki niso ukrenili nič, čeprav so videli, da imam težave s hrbtenico. Hodila sem k ortopedu, menjavala sem zdravnike zaradi rame in hrbtenice, nihče ni naredil nič, pošiljali so me na fizioterapije, jaz pa tega ne potrebujem, saj imam sprednji telesa pretežek in me vleče dol. Tega niso vzeli resno, zdaj pa upam, da bodo to videli.

Vseh teh bolečin niso povezali s pretežkimi in prevelikimi prsmi?

Ne! Mene v ramenu reže naramnica modrčka zaradi teže prsi. In me seveda boli. Osem ur stati v službi, se pripogibati, opravljati kakšna težja dela ... Da ne omenjam okolice, ki se norčuje iz tebe. Ni prijetno. Poleg tega pa želim zdaj vsem dokazati, da me bo ta operacija naredila tudi bolj samozavestno.

Od kdaj imate takšne težave?

Odkar sem končala srednjo šolo, imam velike težave. Morda so se pojavile zato, ker sem se začela bolj razvijati, morda so krivi geni, saj je imela podobne težave že mamina teta. Že leta 2013 sem imela malo večje, ampak ne toliko kot zdaj. Zdaj je šlo predaleč.

Ste bili prej močnejši, pa ste potem shujšali in so prsi ostale?

Ne. Prej sem bila vitka. Zdaj imam košarico G, prej pa sem imela E. Od srednje šole se je samo nabiralo, postajale so vedno večje.

Foto: Jan Lukanović

Kaj bi zdaj, ko veste, kaj vas čaka, sporočili dekletom, ki imajo enake težave s prsmi, a se bojijo operacije?

Da naj razmislijo, kaj jim bo ta operacija prinesla. Jaz imam na primer zdravstvene težave in me bo operacija rešila tega. Naj ugotovijo, kaj bo operacija rešila, in naj se ne bojijo, bolj se bojiš, slabše je. Bolj je dobro zate, bolj se moraš vdati temu.

Vas je česa strah?

Ne, jaz sem zelo pogumna. Ni me strah operacije, okrevanja, lepo bom počivala, imela bom pomoč partnerja, njegovo motivacijo. Ne bojim se ničesar.

Koliko časa boste okrevali?

Prvi teden bo namenjen predvsem počitku, čeprav bo redna, krajša hoja vsako uro potrebna že prvi dan po operaciji. Od prvega tedna dalje lahko začnem že z malo daljšimi sprehodi zunaj, do polne fizične aktivnosti in neomejenega gibanja pa bom morala počakati vsaj šest tednov.

Kirurginja vam je razložila, da morda ne boste mogli dojiti, opozorila pa vas je tudi na to, da bi lahko ostali brez bradavic, in to sprejemate?

Da, sprejela sem vse posledice. Z dojenjem ni tako, kot je bilo pred leti, otroka lahko hranim prek stekleničke, zdaj moram gledati na svoje zdravje. Če zdravja ne bo, ne bo niti otroka.

Kaj pa bradavice?

Nisem dekle, ki bi se razgaljalo, nisem fotomodel, zato me to ne bi oviralo. Tudi pri erogenih conah pri meni nimajo tako velike vloge.

Eden od mogočih zapletov posega redukcijske mamoplastike, ki je sicer izredno redek, je, da se po operaciji pojavi nekroza oziroma propad prsne bradavice in kolobarja. Ker pri operaciji odstranimo toliko tkiva dojke, je lahko prekrvavitev slabša, s tem pa je ogrožena vitalnost bradavice. Zato lahko ta delno ali popolnoma odmre. V tem primeru lahko iz preostalega tkiva, kože oblikujejo novo prsno bradavico, naknadno, po zacelitvi, pa opravijo še tetovažo kolobarja.



Ob tem kirurginja poudarja, da je možnost odmrtja bradavice zelo redek zaplet, do katerega pride bolj izjemoma, drugače pa je z nezmožnostjo dojenja, ki je po tej operaciji precej bolj verjetna.

Ste že začeli razmišljati, kako drugačno bo vaše življenje po operaciji, na primer čez pol leta?

Seveda (smeh, op. p.). Že zdaj razmišljam drugače, si že ogledujem modrčke, si predstavljam, kako jih nakupujem, zamenjala bom oblačila, ki mi bodo v zgornjem delu prevelika. Da, se že pripravljam. Tudi na poletje, že gledam kopalke (smeh, op. p.).

Kako veliko košarico boste imeli po novem?

Košarico C, zdaj imam pa G. Kar velika sprememba.

Kako boste po operaciji skrbeli zase in za svoje telo?

Zdravo se bom prehranjevala, jedla bom petkrat na dan, pri telovadbi pa bom najprej začela s hojo.

V šovu ste omenili, da sploh ne jeste zelenjave.

Da, in je tudi ne bom. (smeh, op. p.)

Prav nobene?

Nobene ne jem, ampak poskušam, se trudim. A če rečem, da nečesa ne bom, ne bom.

Ampak ji vseeno dajete priložnost?

Da, počasi in čisto malo. Za zdaj jem zeleno solato.

Kaj pa brokoli, cvetača, paprika?

Ne, ne. Edino špinača še gre. Dobivam pa tudi komentarje ljudi, da tudi drugi ne marajo zelenjave in da se je videlo, da sem se v šovu trudila.

Imate še kakšne druge zadržke do hrane?

Prej nisem jedla tunine, pa sem jo začela v šovu in jo zdaj obožujem. Ne jem svinjine, od mesa jem samo piščančje.

Foto: Jan Lukanović

Kako ste se sicer imeli v šovu?

V redu, žal mi je, da sem doma. Vzdušje je bilo dobro, a zdaj vidim, da je vedno več hinavščine, kot spremljam po televiziji, se je začela tekmovalnost. Sem pa tam spoznala 12 novih prijateljev.

Kako pa bi opisali svojo trenerko Natašo, je res tako stroga, kot jo vidimo na televiziji?

Nataša kot trenerka mora biti stroga, to je logično. Božajo nas lahko doma, starši, partner (smeh, op. p.). Ne pa trenerka, ta mora biti res stroga in tudi zdaj, ko telovadim sama, opažam, da mi manjka tisto njeno dretje. Tisti, ki gledajo šov, to jemljejo čisto drugače, tudi meni se je najprej zdelo, češ, kaj se dere. V šovu pa je čisto drugače, to ti da motivacijo. Eni tega morda ne sprejemajo, meni pa je ustrezalo. Jaz jo pogrešam.

Ste se v šovu naučili kaj novega?

Naučila sem se tega, da zdaj znam prepoznati, kdo je hinavski (smeh, op. p.). Pa tudi v zvezi s hrano, kaj je dobro, kaj ne, kaj je zdravo. Po domače povedano: šov ti da "brco v rit". Spoznala sem nove športne aktivnosti, prvič sem bila na masaži, res lahko rečem, da mi je dal šov veliko novih izkušenj.

Ko so vas izločili, so rekli, da je bil eden od razlogov ta, da lahko uspešno hujšate tudi doma. Se strinjate s tem?

Se strinjam in podpiram njihovo odločitev. Hujšam zunaj in imam pri tem tudi veliko podporo. Gre mi po načrtu.

Povsem verjetno je, da se boste vi, ko bo konec šova, lahko pohvalili z boljšo preobrazbo kot zmagovalec.

To je res. Poleg tega ne vem, ali bo v tej sezoni lahko kdo izgubil 50 kilogramov, zato mislim, da bom jaz imela lepšo preobrazbo doma kot oni v šovu. Glede na to, da ne jejo po jedilniku, da izgubljajo premalo teže ... Recimo Gaja, ki ima več kilogramov kot jaz, v šovu izgublja manj kilogramov kot jaz doma. Zato ne vem, ali bo kdo izgubil 50 kilogramov.

Nazadnje ste omenili, da mislite, da bo zmagala Gaja. Še vedno menite enako?

Sem v dvomih. Ampak držim pesti, da zmaga ženska iz rdeče ekipe.

Foto: Jan Lukanović

