"Ko delaš z ljudmi, ki morajo veliko shujšati, moraš biti malo diktator" #intervju

Intervju: Nataša Gorenc

Nataša Gorenc je trenutno ena najbolj prepoznavnih osebnih trenerk v Sloveniji. Uspešna prva sezona šova The Biggest Loser Slovenija ji je prinesla tolikšno prepoznavnost, da nima miru ne doma ne zunaj, njena telovadnica poka po šivih in tudi sama se je kot trenerka veliko naučila. Še največ pa je naučila Slovence, ki so se, zahvaljujoč njej in šovu, začeli zavedati pomembnosti gibanja in zdravega življenja.

Nataša je bila s trenerjem Janom Kovačičem glavna motivatorka tekmovalcev šova. Foto: Ana Kovač

Prva sezona šova The Biggest Loser Slovenija (TBLS) je bila za Natašo pomembno poglavje v življenju. Prinesla ji je novo izkušnjo, saj je kot trenerka pogledala iz ustaljenih okvirov, znotraj katerih je prej ni nihče ocenjeval, potem pa je prišel šov, ki je poleg pohval prinesel tudi kritike. Gym By Nataša, vadbeni prostor, ki je njen drugi dom, zahvaljujoč šovu poka po šivih. V njem vodi zasebne treninge, treninge v manjših skupinah do pet vadečih ter skupinske vodene vadbe do 15 vadečih. Ljudje si jo tako želijo za osebno trenerko, da se je ustvarila čakalna vrsta.

Natašine skupinske vodene vadbe do 15 vadečih sestavljajo funkcionalni treningi z zametki aerobike, krožni treningi, pa tudi vadba v stilu bootcampa. Nataša ima rada raznolikost in treninge spreminja odvisno od dneva. Foto: Ana Kovač

Kaj vam je prinesla prva sezona šova?

Prva sezona šova TBLS je bila zame super neverjetna izkušnja. Kot trenerka sem šla malo bolj v širino, ker sem bila prej vajena delati "in the box", pri čemer te tudi nihče ne ocenjuje. Sicer se veliko izpostavlja tudi na Facebooku, ampak vseeno na malo bolj drugačen način, ker gre tukaj le za šov in so včasih stvari tudi vzete iz konteksta.

Če gledam celotno sliko, je bila izkušnja super pozitivna in mi je dala ogromno dobrih stvari. Tudi to, da me ljudje, kjerkoli v Sloveniji se pojavim, prepoznavajo, otroci tečejo za mano, in to me ne moti, mi je super, mi je lepo.

Je veliko tudi selfiejev?

Ja, veliko je tega, tega je res veliko. Moji otroci so bili na začetku kar malce presenečeni, ker kamorkoli gremo, ni več miru (smeh).

Poleg pozitivnih kritik ste dobili tudi nekaj negativnih.

Ja, v bistvu sem dobila kakšno e-pošto, takšno in drugačno. Recimo, da se na sto najde ena ali dve. Ampak jaz vsako negativno kritiko, če le ni žaljiva ali ne vsebuje sovražnega govora, vedno vzamem v zakup in tudi poskušam odpisati. Pogosto se zgodi, da se ljudje res pozitivno odzovejo in se mi celo opravičijo."

Videla sem, da ne moreš vseh metati v isti koš - mogoče te je pa nekdo res dojel na takšen način, čeprav sama vem, da ni bilo tako mišljeno, ker jaz resnično, kar delam, delam iz srca in želim ljudem dobro. Če sem kdaj nastopila bolj strogo - to je pač moj način in ga zagovarjam, ampak to izhaja samo iz tega, ker hočem ljudi motivirati in spodbujati. Ogromno ljudem takšna spodbuda in motivacija tudi ustrezata. Smo si pa različni in jasno, da kdo to vzame drugače, a se mi zdi prav, da si vzamem čas in to razložim.

Dobili ste tudi veliko sporočil, da ste motivirali druge, tudi pred TV-ekrani, da so se končno spravili hujšati in telovaditi.

Ogromno je bilo pozitivnega odziva na ta šov. Na začetku se mi je sicer zdelo, da se je začela neka medijska gonja, ki je bila v bistvu zelo neupravičena. Mislim, da tisti, ki so usmerili to gonjo v ta šov, bi lahko šli raje pogledat nekam, kjer se res dogajajo nepravilnosti - po marsikateri telovadnici ljudje izvajajo vaje narobe, ljudje delajo samo za denar.

S tem mislite kritike na vajin način dela?

Ja. Vseeno je ta šov ogromno ljudi spodbudil h gibanju, za kamerami je bilo ogromno dela, pogovorov s tekmovalci, stkale so se res pristne in tople vezi, kar se je tudi na koncu videlo. Ljudje so vzljubili gibanje. Toliko pozitivnosti, ki jo je dal ta šov, že dolgo ni bilo. Saj je bilo že na začetku rečeno, naj ne izvajajo vaj čisto na enak način, saj so bili tekmovalci pod strokovnim nadzorom, če pa doma tega nimaš, pojdi raje v fitnes, kjer lahko nekoga vprašaš.

Foto: Ana Kovač

S kakšno napotnico ste tekmovalce poslali v resnični svet?

Ko prideš ven, pridejo težave, pridejo položnice, stiska s časom, ne veš, kdaj boš jedel ... Mi smo jih poskušali že v šovu pripravljati na življenje zunaj in tudi vaje, ki smo jih delali, so takšne, ki jih lahko izvajajo doma. Ozaveščali smo jih, da doma ne bodo idealni pogoji in da bodo morali telovadbo nekako strpati v svoj urnik. Vsi si moramo gibanje vriniti v urnik. Prej so imeli pa polno izgovorov.

Mislite, da se bodo vrnili na stara pota?

Navada je železna srajca in težko se je teh navad ubraniti. Jaz vedno poudarjam, če bodo zadržali vsaj gibanje, dajmo prehrano na stran, če se vsak dan eno uro gibaš, greš na sprehod, narediš nekaj zase, potem se že počasi obkrožaš z ljudmi - odpadejo tisti, ki so te prej obremenjevali, se obkrožaš z novimi, ki te motivirajo - to se mi zdi zelo pomembno, da dobiš družbo, ki je podobno misleča, potem si na dobri poti, da nekako s tem nadaljuješ. Hrana pa ravno tako - v šovu so ugotovili, da jim ni treba, da so lačni, čeprav mislim, da so bili še premalokrat lačni (smeh), pa so še vedno hujšali. Tako da se da z veliko gibanja in prehrano, ki jim jo je Katja predstavila, so res super recepti, mislim, da so na dobri poti. Dobili so veliko dobrih navodil in dobro popotnico za življenje. Kaj bodo pa sami iz tega naredili, je pa na njih. Jaz roke v ogenj ne dam za nobenega, a realno pričakujem, da bodo ostali na dobri poti.

"Če bi imela več časa, bi več dvigovala uteži. Nekoč sem prakticirala olimpijsko dviganje uteži in mi je bilo super, v tem uživam," pravi. Foto: Ana Kovač

Kako je šov pomagal vašemu gymu?

Že preden sem stopila v šov, sem imela prepoznavno znamko, zdaj pa imam ogromno ljudi, ki čakajo na osebne treninge, ki jih zdaj na žalost ne morem izvajati. V tem smislu je kar naval.

Kakšno vadbo priporočate čisto vsakemu za zdravje in fit postavo?

Obvezno vadbo z utežmi. To je pri ženskah še vedno tabu, včasih sem še kar presenečena. Ženske se še vedno bojijo, da bodo nabildane in da bodo dobile zelo veliko mišic, kar je daleč od resnice, saj je dejstvo, da ženske veliko težje pridobivamo mišično maso. Pojesti moramo veliko proteinov, ki jih že tako premalo, pa bi jih morale pri vsakem obroku, a jih ne. Sploh s trendom vegetarijanstva ljudje vnašajo še manj beljakovin.

Vadba z utežmi je potrebna v vseh starostnih obdobjih, starejši ko si, bolj jih potrebuješ, ker se mišična masa manjša in tudi starostniki morajo delati z utežmi.

Sicer pa kombiniranje vsega, čim več različnih vadb. Kolesarjenje, tek, plavanje, hoja v hrib, obvezno pa dvakrat na teden še vaje za moč – z lastno težo in utežmi. Jaz pravim: čim več športa in vsako priložnost izkoristiti za šport. Ker ljudje kar čakajo, potem pa gre dan mimo.

Foto: Ana Kovač

Poleg uteži se večina ustraši tudi beljakovinskega praška.

Ja, ampak saj moka je tudi prašek. Tega ne razumem, to je res banalno. Sem si že večkrat rekla, da moram pogledati, od kod to sploh prihaja – je bila kdaj narejena antipropaganda, da ljudje resno mislijo, da gre za nekaj umetnega?

Poleg tega tudi drugače reagirajo ob besedi proteini ali pa beljakovine, kar je eno in isto.

Ja, zato se tudi jaz večkrat popravljam (smeh). Protein ima zelo slabšalni prizvok, zato je res bolje govoriti beljakovine. Dejansko jih pa potrebujemo, sploh če smo fizično aktivni, potem je ta potreba še toliko večja.

Kaj pa vadba s pomočjo aplikacij in videov na YouTubu, ki so vse bolj priljubljeni?

Se najdejo tudi dobre stvari, ampak je veliko slabih. Ko gledam kakšne izvedbe vaj, sploh ne morem verjeti. Zdaj je pa trend tak, da se veliko fotografij posname direktno v zadnjico, kar je potem bolj gledano, a polovica vaj je napačno izvedenih, ukrivljeni hrbti … to je slabo. Pri tem je treba biti zelo previden. Kakšne aplikacije so dobre, ti lahko pomagajo, a če nisi nikoli hodil v fitnes in nikoli nisi migal, ti aplikacija ne bo dala prav veliko. Še vedno je najbolje iti v naravo ali pa se priključiti skupinski vadbi, sicer pa podpiram strokovno pomoč, da vsaj malo pomagajo. Vem, da je to denarno velik zalogaj in to je tudi največja težava.

Gre torej za prioritete posameznika?

Velikokrat je to – imajo za vse drugo, a za trenerja zmanjka, so pa ljudje, ki si ga res ne morejo privoščiti in so res na dnu. Takšnim bi vadba pravzaprav najbolj pomagala, jih najbolj dvignila, za takšne mi je hudo. Tudi meni pošiljajo zgodbe ljudje, ki so popolnoma na dnu in samo še tonejo. Kaj mu predlagati? Ne vem … Sama kot osebna trenerka skušam pomagati brezplačno. Prej sem delala tako, da sem dajala prve obiske zastonj, potem se je izkazalo, da tisti, ki najmanj potrebujejo, to najbolj izkoriščajo. Zdaj pa dam, če tako začutim, in skušam pomagati, če le lahko. Ravno zdaj sem eno gospo dala v 'semi-privat' skupino in je bila zelo vesela. Še vedno pa pomagajo majhne stvari, ki motivirajo. Že samo hoja v hrib, ki je brezplačna, pomaga.

Dobri treningi so mešanica vsega, razlaga: kardio, vaje za moč, gibljivost, kar skuša kombinirati tudi na svojih vadbah. Foto: Ana Kovač

"Tudi za ženske se mi zdi, da je treba veliko delati na trupu, notranji stabilizatorji in medenično dno – to se mi zdi, da se še vedno malo pozablja." Foto: Ana Kovač

Kje je prostor za izboljšave, ko pride do prehranjevalnih navad Slovencev?

Tega je še veliko. Tradicionalne slovenske jedi so zelo dobre, a zelo kalorične. Na splošno smo navajeni, da se mora veliko jesti in najesti. Prav lepo se da živeti, tudi če jeste nizkokalorično hrano. Tudi gibanja je premalo. Na Šmarni gori se sicer radi pokažejo, a na splošno zelo premalo. Še vedno opažam veliko pretežkih ljudi, sploh zdaj, ko sem del tega šova.

Pogrešam tudi več veselja pri Slovencih, na lep dan bi šli kar v nakupovalni center. Pojdite ven! Se mi zdi, da smo preveč morbidni in preveč se ukvarjamo z drugimi namesto s sabo. Zato se mi zdi TBLS super oddaja.

Šov jih je sicer malo šokiral – sploh moj slog – po drugi strani je pa marsikoga zbudil, saj ti da misliti.

Katero je tisto vprašanje, ki vam ga največkrat zastavljajo, a vas že kar malo moti?

"Kako bi izgubili maščobo tu in tam", a ljudje se premalo zavedajo, da smo različno grajeni, da kar deluje pri enem, ni nujno, da bo pri drugem, veliko vlogo igra tudi metabolizem. "Kaj naj delam, da si bom dobro oblikoval to in to" … Težko je svetovati. Veliko je vprašanj, kako izgubiti centimetre okoli trebuha, in ljudje še vedno mislijo, da bodo s trebušnjaki izgubili trebuh, a ga ne bodo. Potrebne so kompleksne vaje, najprej pa je treba skuriti maščobo, da prideš do lepega trebuha. Predvsem spremeniti prehrano, pri trebuhu je res pomembna prehrana. To vidim tudi pri sebi – če nisem čisto stroga, radiatorčkov ne bo (nasmeh).

Kaj spada pod to, da ste čisto strogi?

Že življenjski slog veliko šteje. Imeti moram pet obrokov in pojesti dovolj beljakovin, da sem res v čisti formi. Med šovom pa sva oba Janom malo padla ven in jaz še vedno nisem nazaj v popolni formi. Urnik je bil naporen in niti nimaš časa za svoje treninge. Kar se tiče prehrane, sem pa precej pridna, ker če nisem, se hitro zredim.

Kakšen pa je vaš jedilnik?

Za zajtrk večinoma jem jajca, ta se mi zdijo edinstvena, ali pa grški jogurt s sadjem, da začnem z dobro dozo energije. Hrano pripravljam zelo preprosto; brokoli jemo skoraj vsak dan, z otroki smo navajeni, da ob lakoti grizljamo korenček … To imam vedno doma.

To naj ima torej vsak doma, da poteši napade lakote?

Zelenjava je idealna, ker je lahko zelo dobra, vendar se ljudem v večini ne ljubi. To vidim pri prijateljicah – so zelo osveščene, a jim kar zmanjka. Predvsem mi gre na živce, ker vse to vejo, a tega v praksi še vedno ne delajo. Ne znajo kuhati in potem je kriza, zato na koncu še vedno posežejo po čokoladi.

Res ne razumem, tako malo je treba. Brokoli se skuha v desetih minutah. Če grizljaš korenček, ne boš več lačen. Pa še malo sladek je in dolgo ga žvečiš in stvari, ki jih dolgo prežvekuješ, ti dajo občutek sitosti.

Nataša v svojem gymu vodi zasebne treninge, treninge v manjših skupinah ter skupinske vodene vadbe. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Pa LCHF-prehrana (ketonska dieta), ki je zdaj zelo priljubljena?

Jaz sem zagovornik tega, da ješ vse. Če te res nekdo vodi, kot je Gašper Grom, ki stvari res obvlada, potem je v redu. Sploh za športnike je super ali pa za neko obdobje. Smešno mi je, da ljudje, ki so na ketonski dieti, včasih rečejo, da so se s čim pregrešili. Ampak tu ne gre za pregreho, potem si zgrešil bistvo. Ne more biti veliko ljudi tako strogih in potem ta dieta ne deluje. Težava je v tem, da ljudje ne znajo in ne vejo, zato se je ne morejo držati. Jaz zagovarjam zmerno, uravnoteženo prehrano z vsemi stvarmi, brez ekstremov. Je pa težko biti zmeren. Marsikdo misli, da ne jé veliko, a v resnici ni tako. Ne štejejo tistih malenkosti, ki pridejo vmes. Vse šteje.

Prehranski strokovnjak Mario Sambolec ima dobro vodilo, da nehaš jesti, ko nisi več lačen. Bi se strinjali s tem?

To pravilo je zelo dobro in tega se tudi jaz držim. Vedno pojem toliko, da sem še malo lačna. In to govorim tudi svojim otrokom: če boš čez 15 minut še lačen, ti bom pa še kaj pripravila. Sicer otroci potrebujejo več, sploh če se ukvarjajo s športom, ampak vseeno. Zelo se držim tega, saj se sicer nabašeš. To pravilo je zlato.

Kako pa naj pazimo na zdrav in nadzorovan vnos živil v restavraciji, kjer so določene porcije?

Dva pojesta en obrok (smeh). Sama sicer nerada jem zunaj, če pa že grem, grem v restavracije, kjer so porcije že tako majhne (smeh). V kakšni gostilni si porcijo delim z otroki. Ja, sicer se pa v restavraciji hitro prenaješ in se počutiš precej slabo.

Ko delaš z ljudmi, ki morajo veliko shujšati, moraš biti precej strog. Moraš biti kar malo diktator. Tako pri treningih kot pri prehrani. Samo tako bodo dosegli rezultate. Z ljudmi, ki so naredili res dobre rezultate, sem bila zelo stroga. Nad vsem je potreben nadzor. Sploh v prvih mesecih.

Ampak, če si z 20 kilogrami preveč super zadovoljna, je to to. A le, če si zdrava. Problem je, da najverjetneje nisi zdrava, si depresivna … Torej si želiš spremembe. A če hočeš priti do rezultatov, prideš samo s trdim delom in strogim nadzorom.

Pa polnozrnata živila namesto tistih iz bele moke? So res toliko boljša?

Težava enostavnih belih ogljikovih hidratov je, da inzulin naraste hitreje. Pri polnozrnatih pa ta energija traja dlje.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Ali v navadnih trgovinah sploh najdemo prava polnozrnata živila?

Saj to je problem. Ker je tam vse obarvano. Jaz zdaj že direktno vprašam, ali imajo kaj iz polnozrnate ali ajdove moke, in potem se kaj najde. A najgrša žemlja (smeh), tista je dobra in zdrava. Tega ljudje ne vedo. To je resen problem, saj je v vsem dejansko bela moka.

Je pa res: ljudje morajo začeti brati etikete. Poleg tega obstaja tudi veliko zvijač. Recimo pri jogurtih: piše, da ima 0 % maščob, ampak ogromno sladkorja. Bolje bi bilo, da bi imel več maščob in nič sladkorja, kajne? Obratno bi moralo biti. Ne vem, ali ljudje res ne znajo ali jim je čisto vseeno. Mislim, da ne znajo brati etiket. Zanimivo mi je, ker je veliko stvari dostopnih na spletu, a si ravno teh dobrih nasvetov ne preberejo. Mario, recimo, ima super nasvete, a malo sledilcev, pa še napisani so simpatično. Iz tega lahko izluščim, da lahko pomagaš le tistim, ki te prosijo za pomoč, jim daš neke nasvete … tudi jaz jih dajem na Facebook in tisti, ki ga zanima, bo pogledal, več kot to pa ne moreš narediti.