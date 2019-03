Petra bo končno dobila manjše prsi, ki si jih želi že več let #video

Po odhodu iz šova The Biggest Loser Slovenija bo Petra Pintarič doživela preobrazbo, ki si jo je že dolgo želela, in morda celo takšno, s katero bo prekosila preostale tekmovalce v šovu.

Petra Pintarič, izpadla tekmovalka iz tretje sezone šova The Biggest Loser Slovenija (TBLS), po prihodu domov ni počivala, saj se je najprej lotila napornega treninga z Indiro Ekić, že čez nekaj dni pa jo je čakal posvet, ki ji bo spremenil življenje.

Mlada Ptujčanka je namreč obiskala estetsko kirurginjo Nino Suvorov Gregorič, ki bo zmanjšala njeno (pre)veliko oprsje.

Petri prsi težave povzročajo že osem let

Prevelike dojke lahko povzročajo veliko težav in večina žensk, ki živi z njimi, si jih ne želi pomanjšati predvsem zaradi estetskega vidika, temveč iz zdravstvenih razlogov. Tako je tudi pri Petri, ki ji prsi življenje otežujejo že od leta 2011. Zaradi njih ima številne zdravstvene težave, kot so vnetje rame, ponavljajoča se vnetja kože pod prsmi in težave s hrbtenico.

"Z zmanjšanjem dojk bi se mi življenje čisto spremenilo. Bila bi bolj aktivna, lahko bi opravljala vsa dela, ki jih zdaj zaradi bolečin ne morem, poleg tega pa bi lahko izvajala vse športne aktivnosti."

Da ji povzročajo veliko težav, je v šovu TBLS opazila tudi trenerka Nataša Gorenc, saj Petra zaradi prevelikih prsih ni mogla izvajati vseh vaj. Skušala ji je pomagati tako, da ji je prsi tesno ovijala s povoji, a je pomagalo le za kratek čas. "Tudi ona meni, da so velike dojke pri meni težava," nam je zaupala Petra.

Trenerka iz TBLS Nataša Gorenc je med treniranjem tekmovalcev videla, da Petri prsi povzročajo veliko težav. Foto: Ana Kovač

Tudi Nina Suvorov je ob pregledu Petrinega oprsja presodila, da vsekakor potrebuje operacijo, saj bo le z zmanjšanjem oprsja lahko zaživela normalno življenje.

Čeprav si marsikdo misli, da je to predvsem estetska težava, je pravzaprav ravno obratno, saj je predvsem funkcionalna. Oteženi so vsakodnevno življenje, gibanje, higiena, ženskam teža prsi povzroča bolečine, ne nazadnje so v veliki zadregi pri nakupovanju modrčkov in oblačil. Velikega oprsja ne razkazujejo ponosno, temveč jim povzroča čustvene stiske in slabšo samopodobo,

razlaga kirurginja in dodaja, da je po operacijah ob pogledu pacientke na zmanjšano oprsje neredko priča solzam sreče.

Petra in Nina sta se tako začeli pogovarjati o redukcijski mamoplastiki, o zmanjšanju prevelikih prsi, saj to Petri s hujšanjem in telovadbo ni uspelo. V 13 dneh, ki jih je preživela v šovu, je sicer izgubila šest kilogramov, a prsi se ob tem niso zmanjšale.

Pri velikih dojkah sta težava tkivo in koža

Suvorova je Petri med posvetom razložila potek operacije, pripravo nanjo in okrevanje. "S to operacijo poskušamo doseči tri stvari: zmanjšati tkivo dojk in ga preoblikovati v novo dojko, ki je manjša, bolj mladostna in leži višje na prsnem košu, dvigniti v višji položaj kolobar s prsno bradavico, nato pa novemu stanju prilagoditi oziroma ukrojiti odvečno kožo."

Ob tem je poudarila, da je pri prevelikih dojkah težava tkivo, ki ga je preveč. "Lahko gre za žlezno ali maščobno tkivo v različnem razmerju, vedno je kombinacija obojega. Ker zaradi teže dojke postanejo povešene, koža pa raztegnjena, je težava tudi koža."

Pomembno je omeniti brazgotine, ki bodo nastale: "To je operacija, kjer je v zakup treba vzeti brazgotine. Čeprav so te večinoma skrite v gubi pod dojko, pa je del brazgotin okoli kolobarja viden. Na srečo so te brazgotine običajno 'lepe' oziroma malo vidne, vendar se vsak človek celi drugače, zato nikoli ne moremo biti gotovi in vnaprej prepričani o lepih brazgotinah. Te so tudi različno dolge, kar je odvisno od tega, kako velike so dojke in koliko je s tem povezane odvečne kože. Večja ko je dojka, več kože moramo odrezati in temu primerno daljše so brazgotine."

A Nina je zaradi Petrine mladosti optimistična, saj bi morala biti njena koža še dovolj elastična.

Po operaciji, ki bo trajala približno od dve do tri ure, bo Petra v bolnišnici ostala čez noč, kirurginja pa jo bo obiskala takoj naslednje jutro. "Prišla vas bom previt, da vidiva, ali je vse v redu, ali so dojke mehke, ne pretirano boleče in ali se je v njih nabrala kri. Lahko se zgodi, da bom zaradi krvavenja med operacijo v dojke vstavila dranažne cevke, da se kri v njih ne bi zadrževala," ji je še razložila. V tem primeru lahko dranažne cevke ostanejo še nekaj dni.

Na operacijo je povsem pripravljena in sprejema tudi to, da morda ne bo nikoli dojila. Foto: Jan Lukanović

Po tem posegu morda ne bo mogla dojiti

Petra je že veliko prebrala o redukcijski mamoplastiki, a je ostalo odprto še eno pomembno vprašanje: "Kako je pri dojenju otroka?"

Kirurginja je potrdila, da obstaja precejšnja verjetnost, da ženska po takšnem posegu ne more dojiti in proizvajati mleka: "Da bi iz prevelike dojke naredili manjšo, je treba velik del tkiva dojke odstraniti. Zmožnost dojenja je odvisna od količine tkiva neposredno pod bradavico, ki ga lahko ohraniš. Tam so namreč mlečni vodi, ki bradavico povezujejo s tkivom, ki proizvaja mleko. Če se ti preveč poškodujejo oziroma jih je z operacijo odstranjenih preveč, dojenje ni mogoče."

Petre to ni odvrnilo od posega.

Za končni videz dojk bo morala počakati nekaj mesecev

Po operaciji bo dobila kompresijski modrček, ki ga bo nato morala nositi 24 ur na dan, šest tednov. Odstranila ga bo lahko samo med prhanjem. "Ta modrček dojkam daje močno oporo, izvaja enakomeren pritisk na dojke in s tem omogoča boljše celjenje," je razložila Suvorova.

Po okrevanju pa bo na vrsti potrpežljivost, saj končni rezultat ne bo viden takoj: "Za končno obliko dojk bo treba nekaj časa počakati. Dojke potrebujejo nekaj mesecev, da se spustijo in dobijo naravno, kapljično obliko, brazgotine pa tudi do eno leto, da dozorijo in postanejo takšne, kakršne bodo ostale."

Pred operacijo je ključno, da se Petra dobro prehranjuje, a ne sme hujšati. "Zdaj je zelo pomemben normalen vnos kalorij. Slaba prehranjenost namreč lahko zelo slabo vpliva na celjenje ran in tega si ne želimo," pravi kirurginja.

Nina Suvorov bo Petro operirala čez dober teden. Foto: Arhiv UKC Ljubljana

Kirurginja je presenečena nad stanjem Petrinih dojk

Po končanem pregledu je kirurginja ugotovila, da Petri preveliko oprsje res povzroča veliko težav in da je operacija praktično nujna. "Že z vidika normalnega funkcioniranja, gibanja, fizične aktivnosti, higiene in pa, kar je najpomembnejše, tudi zdravstvenega stanja."

Glede na to, da ima res velike dojke, poleg tega pa so še zelo spuščene, je ne čudi, da je bila zanjo kakršnakoli fizična aktivnost pravi napor. "Prevelike in zelo spuščene prsi to praktično onemogočajo," je povedala.

Operacija zmanjšanja Petrinih prsi bo zame velik izziv tudi s čisto tehničnega vidika operacije, saj gre za res zelo povešene prsi, iz katerih bo težko narediti lepo obliko, tako da bodo postavljene na pravo mesto, ko bodo zmanjšane.

A kirurginja bo dala vse od sebe, saj si želi, da bi Petra lahko zaživela normalno življenje, kakršnega si mlado dekle zasluži: "Kljub vsem izzivom, ki jih ta operacija predstavlja, podpiram Petrino odločitev in bom operacijo izvedla."

Operacijo bomo spremljali tudi na Siol.net, kjer boste lahko videli, kako bo potekala Petrina preobrazba.