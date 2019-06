Kako se obleči kot najbolj modna morilka ta hip #foto

Kostumografinja Charlotte Mitchell je tista, ki skrbi za to, kako naj bo oblečena najbolj priljubljena morilka ta hip. In prav obleke Villanelle, ki jo upodablja mlada britanska igralka Jodie Comer, so poleg Jodie tiste, ki jo kot morilko delajo zanimivo.

Občinstvu so njene oprave postale všeč že po predvajanju prvih epizod prve sezone, kar Mitchellovi seveda zelo veliko pomeni in ji laska. "V prvi sezoni jim je bilo všeč njeno navdušenje nad modo in prestižem, zato sem bom v drugi sezoni še naprej igrala s tem," je povedala za revijo Hello.

Foto: IMDb

Kos, ki ga nosi najbolje? Hlače.

Ker je v prvi sezoni kostumografinja ugotovila, da Jodie odlično pristajajo hlače, se je odločila, da jih bo v drugi sezoni nosila pogosteje. "Res mi je všeč, kako se giblje v hlačah, sploh, če jih nosi s škornji. Poleg tega ima res lepo postavo," je še dodala. Morda jih kot Villanelle dobro nosi tudi zato, ker jih očitno obožuje, tudi ko ne igra morilke.

Tako modna je Jodie kot Villanelle ...:

Foto: IMDb

Foto: IMDb

Foto: IMDb

Foto: IMDb

Foto: IMDb

Foto: HBO

... tako pa kot Jodie Comer:

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Cover Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

