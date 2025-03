Tehnologija MIA Femtech® spreminja standarde estetske kirurgije

Klinika Višnjar kot prva in edina v Sloveniji ekskluzivno izvaja revolucionarni poseg povečave prsi z metodo MIA Femtech® . Gre za inovativno tehniko, ki traja zgolj 15 minut, poteka v lokalni anesteziji, ne pušča brazgotin na prsih in omogoča izjemno hitro okrevanje.

Metoda MIA Femtech® je zasnovana posebej za ženske, ki si želijo povečave prsi, vendar se do zdaj za to niso odločile zaradi potrebe po splošni anesteziji, dolgotrajnega okrevanja ali vidnih brazgotin. Tehnika, ki je postala priljubljena v vodilnih svetovnih estetskih klinikah, je zdaj prvič dostopna tudi v Sloveniji. V nasprotju s klasičnimi metodami povečanja prsi, ki zahtevajo kirurške reze in dolgotrajno okrevanje, se MIA Femtech® izvaja zgolj z lokalno anestezijo in posebnimi medicinskimi instrumenti. Celoten postopek traja le 15 minut, pacientka pa lahko kliniko zapusti že 90 minut po prihodu. K vsakodnevnim aktivnostim se lahko vrne v od enem do dveh dneh.

Dr. Igor Višnjar: Nova dimenzija estetske kirurgije

Dr. Igor Višnjar, priznani slovenski estetski kirurg, je eden prvih v Evropi, ki je uvedel to metodo. "MIA Femtech® prinaša popolnoma nov pristop k povečavi prsi. Pacientkam omogoča varno, hitro in naravno povečavo prsi, ne da bi bile pri tem izpostavljene tveganjem dolgotrajnega okrevanja in vidnih brazgotin. Zaradi minimalne invazivnosti posega ni potrebna dolga odsotnost z dela ali od vsakodnevnih obveznosti," poudarja dr. Višnjar.

Dr. Igor Višnjar, priznani slovenski estetski kirurg Foto: Klinika Višnjar

Inovativni vsadki Ergonomix 2 Diamond

Poseg temelji na uporabi inovativnih biokompatibilnih vsadkov Ergonomix 2 Diamond, ki imajo gladko, štirimikronsko površino. Ti vsadki ne povzročajo draženja ali vnetnih reakcij, imunski sistem se nanje ne odzove, tveganje za razvoj kapsule ali rupture je skoraj nično. Pomemben vidik te tehnike je tudi ohranjanje naravnega tkiva dojke, saj se vsadki vbrizgajo v sredino prsi brez uporabe skalpela.

S to metodo je mogoče povečanje prsi za od ene do dveh številk košarice, kar omogoča naraven in harmoničen videz. Že naslednji dan se pacientke lahko vrnejo k vsakdanjim aktivnostim, športna vadba pa je mogoča tri tedne po posegu.

V Sloveniji ekskluzivno na Kliniki Višnjar

Tehnika MIA Femtech® je namenjena ženskam, ki sicer ne bi razmišljale o klasičnem kirurškem posegu, vendar si želijo naravno povečane in bolj izražene prsi. Rezultat posega je primerljiv z učinkom push-up modrčka, vendar brez potrebe po njegovem nošenju. Metoda je dostopna le v izbranih prestižnih klinikah po svetu, med drugim v Tokiu, Parizu, Ženevi, Zürichu in Stockholmu, zdaj pa tudi v Ljubljani. Zaradi svoje minimalne invazivnosti in hitrega okrevanja bo poseg pritegnil tudi pacientke iz sosednjih držav, ki iščejo sodobno in varno alternativo tradicionalnim metodam povečave prsi.

Za več informacij in posvet s strokovnjakom obiščite www.klinikavisnjar.si.