65 odstotkov preobrazbe v Nezemljana, potem pa je sprejel odločitev #foto

Petintridesetletni Anthony Loffredo, bolj znan kot The Black Alien (črni Nezemljan), je minuli teden sporočil, da ne bo več nadaljeval s svojim načrtom preobrazbe telesa, preko katere bi bil videti kot bitje z drugega planeta. "Projekt je izgubil ves smisel," je objavil na Instagramu, potem ko si je v zadnjih letih že amputiral prste, odstranil ušesa, dele nosu in ustnic ter opravil številne kirurške posege. Pred naslednjim korakom, amputacijo noge, se je odločil, da ima posegov v telo dovolj, svojo preobrazbo pa bo zaključil s popolnim prekrivanjem in na vsak centimeter kože nanesel črno črnilo.

Loffredo se je po trinajstih letih številnih telesnih sprememb, ki so vključevale tudi lobanjske vsadke, odstranitev delov dermisa, lasišča in vbrizgavanje črnila v zunanjo membrano očesnega zrkla, odločil, da je dovolj. Kljub temu meni, da mu je preobrazba v črnega nezemljana uspela 65-odstotno.

"Neomejena umetniška evolucija"

Z 1,4 milijona sledilcev se je Loffredo uveljavil kot ena najbolj prepoznavnih ikon v svetu ekstremnih telesnih sprememb. Ima se za umetnika, za svoj medij, skozi katerega izraža svojo umetnost.

Svoj projekt preoblikovanja telesa je opisal kot "neomejeno umetniško evolucijo", v kateri je sam tako ustvarjalec kot delo.

Običajen fant, ki se je najprej odločil za razcepljen jezik

Pred začetkom projekta preobrazbe je bil Loffredo povsem običajen mladenič, ki je opravljal delo varnostnika v nočnem klubu. V intervjujih nikoli ni razkril, zakaj se je odločil za takšno spremembo v življenju ali omenil posebnega dogodka, ki bi ga spodbudil k takšni življenjski poti.

Njegova prva sprememba je bil razcepljen jezik, podoben jeziku, kot ga imajo kače. Potem so sledili bolj drastični posegi, kot so amputacija nosu, ušes in prstov, kar pa zanj ni predstavljajo pohabljanja, temveč "osebno evolucijo in estetsko izboljšavo."

Ker so tovrstni posegi v večini držav nezakoniti, je Loffredo potoval po svetu in iskal strokovnjake, ki so ponujali in opravljali storitve spreminjanja telesa.