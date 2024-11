Igralec David Caruso, ki je zaslovel v seriji Na kraju zločina: Miami, je dvanajst let po upokojitvi in ukinitvi priljubljene serije povsem neprepoznaven.

Oseminšestdesetletni Caruso je v seriji igral vlogo Horatia Caina, vodjo kriminalističnega laboratorija. Serijo z desetimi sezonami so predvajali med letoma 2002 in 2012, izjemno priljubljena pa je bila tudi pri nas.

Presenetil z drugačnim videzom

Zvezdnika serije so pred kratkim opazili na losangeleškem letališču, kjer je presenetil s povsem drugačnim videzom, kot smo ga bili vajeni v seriji. Tam je nosil elegantne obleke, zdaj pa je imel oblečeno temno majico, džins jakno in svetlo modre hlače. Obraz je zakril s sončnimi očali in pletenim klobukom.

Caruso, ki so ga v javnosti nazadnje ujeli decembra lani, je bil zelo dobro razpoložen.

Caruso je v seriji Na kraju zločina: Miami nosil elegantne obleke, njegov zaščitni znak pa so bila tudi sončna očala. Foto: Guliverimage

Zaigral ob Sylvestru Stallonu in Nicolasu Cageu

Po ukinitvi serije Na kraju zložina: Miami pred 12 leti, ki so jo po desetih sezonah končali zaradi padca gledanosti, se je upokojil. Že pred tem je v vlogi detektiva zaigral tudi v seriji Newyorška policija (NYPD Blue) ter filmih Rambo (1982), Kiss of the Death (1995) in Dokaz življenja (2000).

Po upokojitvi je v Westlake Villageu v Kaliforniji odprl svojo umetniško galerijo.

V svoji dolgoletni filmski karieri je med drugim zaigral ob boku Sylvestra Stallona, Meg Ryan, Nicolasa Cagea in Samuela L. Jacksona. Foto: Guliverimage

