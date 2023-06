Rok Bohinc opozarja: Nocoj se bomo tepli #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, si bo nocoj kuharski predpasnik še zadnja v tem tednu nadela Salome, ki pa ima za goste nocoj pripravljen prav poseben predlog, nad čimer pa en njen gost ne bo navdušen.

Salome je svojim nocojšnjim gostom že en večer prej naročila, naj prinesejo s seboj kopalke. Med pripravo svoje večerje pa je razkrila: "Predlagala jim bom, da zvečer jedo v kopalkah. Kot da so v eni gostilnici na morju ali zraven morja."

Rok Bohinc je hitro povedal, da on s sabo nima niti kopalk niti česa za preobleči, opozoril pa: "Če me bo kdo slučajno želel vreči v vodo, se bom boril, tako da boste imeli malo drame danes, ker se bomo tepli, če me bodo želeli vreči v vodo."

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Nocoj pa ne zamudite še epizode priljubljenega kviza Milijonar, ki bo sledila ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.