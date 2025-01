S premirjem novo upanje za okrevanje tudi z vašo pomočjo

Unicef, ki je že ves čas na terenu v Gazi, poziva k humanitarni pomoči, saj je s premirjem zdaj mogoče na to območje pripeljati še več pomoči in doseči še več otrok, so sporočili iz organizacije. Nujna pomoč, ki jo zagotavlja Unicef, med drugim vsebuje vodo, higienske komplete, terapevtsko hrano za podhranjene otroke, zdravstvene pripomočke in učne materiale. "Prekinitev ognja prinaša priložnost za novo upanje. Skupaj lahko otrokom pomagamo preživeti, okrevati in znova zaživeti. Prosimo, donirajte po svojih močeh," pozivajo na Unicefu.

V vojni v Gazi je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 14.500 otrok, na tisoče je bilo ranjenih. Približno 17 tisoč otrok je ostalo brez spremstva ali ločenih od svojih družin. Skoraj milijon jih je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove.

Zaradi propada osnovnih storitev v Gazi in omejenega dostopa do pomoči so razmere na terenu kritične. Prekinitev ognja omogoča nujno potreben dostop do otrok in družin, ki obupano potrebujejo hrano, zdravstveno oskrbo, čisto pitno vodo, sanitarije, zavetje, izobraževanje in finančno podporo, so zapisali na Unicefu.





- darujete na Unicef Slovenija zbira sredstva za pomoč otrokom in družinam v Gazi. Pomagati je mogoče tako, da:- pošljete SMS UNICEF10 na 1919 in darujete deset evrov,- darujete na www.unicef.si

Humanitarni odziv v Gazi končno mogoč

Prekinitev ognja mora humanitarnim organizacijam omogočiti, da varno zagotavljajo nujno pomoč na terenu. Zaradi propada osnovnih storitev v Gazi je nujno, da ukrepamo hitro in otrokom ter njihovim družinam pomagamo pri dolgem okrevanju. "Okrevanje v Gazi bo zahtevalo kar nekaj časa, a se lahko z vašo pomočjo začne že zdaj. Vaša podpora bo reševala življenja, zagotovila osnovne življenjske potrebščine in pomagala družinam, da naredijo prve korake za ponovno izgradnjo svoje prihodnosti," še sporočajo z Unicefa Slovenija.