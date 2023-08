Se je zaljubljeni parček že razšel?

Turški mediji so pred dnevi poročali, da naj bi se Afra Saracoglu in Mert Ramazan Demir, ki ju lahko od ponedeljka do petka ob 17. uri spremljate v seriji Zapeljivec, razšla in končala svojo kratkotrajno romanco.

Govorice o ljubezenskem razmerju med igralcema, ki zveze javno nikoli nista priznala, so se začele že pred časom, potrjene pa so bile, ko so paparaci par ujeli v strastnem objemu med romantičnim oddihom v priljubljenem turškem letovišču Göcek. Slike intimnega trenutka so hitro postale viralne na družbenih medijih. Nekaj mesecev pozneje pa se že pojavljajo govorice, da naj bi turška zvezdnika šla vsak svojo pot.

Pred časom so novinarji Afro Saracoglu opazili na letališču, ko je bila na poti v Italijo, da bi preživela čas s svojo družino, in jo vprašali o njeni romanci z Mertom Ramazanom Demirjem. "Veste, da nerada govorim o svojem osebnem življenju," igralka ni želela potrditi razmerja z igralcem.

Tudi ko so se začele pojavljati govorice o njunem razhodu, igralca tega nista želela komentirati. Vseeno je novinarjem uspelo dobiti odziv Merta Ramazana Demirja. "Ne sprašuj me, brat, zdaj ni pravi čas," je odgovoril novinarju in videti je bilo, da je 25-letnega igralca vprašanje o razhodu precej vznejevoljilo.

Turški mediji zdaj dodajajo, da se je po nekaterih informacijah par po kratkotrajnem razhodu pobotal in da sta igralca spet v zvezi. Kaj je res in kaj ne, bo pokazal čas.

