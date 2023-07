Priljubljena igralka navdušila v kopalkah #foto

Od ponedeljka do petka ob 17. uri lahko na Planetu spremljate turško uspešnico Zapeljivec, v kateri blesti lepa 25-letna igralka Afra Saraçoğlu, ki je pred kratkim krasila tudi naslovnico priljubljene modne revije in popolnoma navdušila.

Afra Saraçoğlu, ki si je ime ustvarila s svojim igralskim talentom in lepoto, je pred kratkim pristala na naslovnici turške izdaje modne revije ELLE. Pred fotografski objektiv se je postavila v kopalkah in navdušila s svojo neverjetno lepoto in izklesano postavo.

Poleg tega je igralka v intervjuju za omenjeno revijo spregovorila tudi o izjemnem uspehu serije Zapeljivec, v kateri navdušujeta s soigralcem priljubljenim turškim igralcem Mertom Ramazanom Demirjem. Z njim so jo pred kratkim ujeli v strastnem objemu. Afra za medije sicer ni želela potrditi, da je s soigralcem v ljubezenskem razmerju.

Nastal je tudi video:

"Na poti, na katero sta se skupaj podala Seyran in Ferit, ne spremljamo samo njunega rastočega razmerja, ampak tudi dva mlada človeka, ki odraščata pred očmi gledalcev. Zaradi njune mladosti, napak, ki jih počneta, temnih čustev v njunem odnosu in hkrati njune nedolžne ljubezni so liki bolj resnični. Ta pristnost je najpomembnejši element, ki gledalce privabi v zgodbo teh dveh ljudi," je povedala Afra Saraçoğlu o seriji Zapeljivec, ki jo lahko od ponedeljka do petka ob 17. uri spremljate na Planetu.

Turška serija Zapeljivec je na sporedu od ponedeljka do petka ob 17. uri na Planetu. Od ponedeljka do petka ob 20. uri pa lahko na Planetu spremljate drugo sezono kuharskega šova z Gordonom Ramsayjem Kuharski mojster: Naslednja stopnja.

