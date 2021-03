Po nevarnem manevru se je oglasil tudi povzročitelj #video

Francoski kolesar Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), ki se je zaradi svoje vroče krvi že večkrat znašel v težavah, je nekaj ur zatem, ko je Mednarodna kolesarska zveza napovedala, da bodo proti njemu uvedli disciplinski postopek, v sporočilu za javnost priznal, da je bila menjava smeri v zaključku nedeljske dirke Cholet-Pays de la Loire njegova napaka, in se zanjo opravičil.

Dejal je, da je do stika s Stewartom prišlo povsem nenamerno, češ da ga v trenutku, ko se je prilepil na kolo Elie Vivianija (Cofidis), ki je šprintal do zmage, sploh ni videl. "Ko se je zgodil dotik, sem izgubil ravnotežje. Po najboljših močeh sem poskušal preprečiti padec," so Bouhannijeve besede prenesli predstavniki za stike z javnostmi njegove ekipe Arkéa-Samsic.

Britancu, ki se je z levim komolcem že dotaknil zaščitne ograje, se je k sreči uspelo obdržati na kolesu in se izogniti najhujšemu, je pa zaradi incidenta ostal brez dobre uvrstitve na dirki - na koncu je zasedel 29. mesto - in z obilico nakopičene jeze. Na družbenih omrežjih je celo zapisal, da Bouhanni ne premore niti ene možganske celice.

Kaj se je dogajalo v zadnjih metrih dirke?

Yo @BouhanniNacer I would ask you what you was thinking...but you clearly have no brain cells. The ironic thing is, you told me I had 'no respect' after the finish. Here's an educational video of what 'no respect' looks like... 😶 https://t.co/nk5Bp6lE0V