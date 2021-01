Za nesrečnega Nizozemca vendarle luč na koncu predora

Za moštvenega kolega Primoža Rogliča Dylana Groenewegna se je leto 2021 začelo precej bolje kot se je leto 2020 izteklo. Z zaročenko Nine Storms sta danes v zgodnjih jutranjih urah dočakala rojstvo sina Maysona. Deček se je rodil šest tednov pred rokom in tehta samo 2576 gramov, a je močan in se dobro počuti, je preko družbenih omreži sporočil Groenewegen.

The early bird catches the worm.



Mayson Groenewegen.

Geboren op 2-1-2021 om 02:17 — 2576 gram

Onze mooie zoon. Wat zijn we gek op jou en wat ben je perfect💙



Ondanks een vroeg geboorte van 6 weken doet Mayson het super goed, een gezond sterk kereltje. pic.twitter.com/VEQZq2ySPo — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) January 2, 2021

Za nizozemskim šprinterjem Dylanom Groenewegnom iz ekipe Jumbo-Visma je res težko leto. Ne samo pandemija, še bolj ga je zaznamovala nesreča v cilju prve etape Dirke po Poljski, kjer je s spremembo linije nenamerno zaprt pot rojaku Fabiu Jakobsenu, ki je posledično grdo padel in se hudo poškodoval.

Do 7. maja 2021 brez dirk

Groenewegen po tem dogodku ni več tekmoval, disciplinska komisija pa mu je naložila devetmesečno prepoved nastopanja. Obdobje suspenza se bo izteklo 7. maja 2021.

Nizozemski šprinter se je za svojo napako na avgustovski dirki opravičil in pozorno spremlja napredek pri zdravljenju Jakobsena, ki je bil po padcu in trčenju v ogrado in nato še funkcionarja dirke in steber v ciljnem prostoru dva dni celo v umetni komi, potreboval pa je tudi dve rekonstrukcijski operaciji obraza. Kot je povedal v nedavnem intervjuju, se je Groenewegen po nesreči želel srečati z njim, a sam na ta korak še ni pripravljen.

