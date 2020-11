Rogličev moštveni kolega tudi uradno dočakal kazen

De valpartij in de eerste etappe van de Ronde van Polen zal voor altijd een zwarte bladzijde in mijn carrière blijven. Tijdens de sprint ben ik van mijn lijn ben afgeweken. Dat spijt me, want ik wil een faire sprinter zijn. De gevolgen waren heel ongelukkig en ernstig. Daar ben ik mij zeer bewust van en hoop dat dit voor elke sprinter een wijze les is. Ik volg het nieuws van Fabio's herstel op de voet. Ik kan alleen maar hopen dat hij op een dag weer volledig zal kunnen terugkeren. Door de disciplinaire zaak met de UCI af te ronden wordt duidelijkheid gecreëerd en dat stelt mij in de gelegenheid weer vooruit te kijken. Daar ben ik blij om, ook al is 7 mei nog ver weg. Ik prijs me gelukkig met de steun die ik daarbij krijg van Team Jumbo-Visma, mijn familie en vrienden. Samen zullen we zowel mentaal als fysiek naar die dag toewerken. The crash in the first stage of the Tour of Poland will forever be a black page in my career. During the sprint I deviated from my line. I am sorry, because I want to be a fair sprinter. The consequences were very unfortunate and serious. I am very aware of that and I hope this has been a wise lesson for every sprinter. I follow the news of Fabio’s recovery very closely. I can only hope that one day he will return completely. Closing the disciplinary matter creates clarity. That gives me the opportunity to look ahead again. I am happy about that, even though May 7th is still far away. I am happy with the support I get from Team Jumbo-Visma, my family and friends. Together we will work towards that day both mentally and physically.

A post shared by Dylan Groenewegen (@dylangroenewegen) on Nov 11, 2020 at 1:07am PST