Po grozovitem padcu in številnih operacijah Jakobsen objavil prvo fotografijo

Nizozemski kolesar Fabio Jakobsen je avgusta grdo padel v ciljnem šprintu Dirke po Poljski, kjer mu je rojak Dylan Groenewegen zaprl pot. Po številnih operacijah obraza so vsi upali, da član ekipe Deceuninck Quick-Step ne bo imel vidnejših posledic. Prvič po številnih posegih je objavil svojo fotografijo. In kaj lepšega je videti, kot to, da je že bil na kolesu.

V začetku avgusta je nesreča v ciljnem šprintu pretresla kolesarski svet. Na uvodni etapi Dirke po Poljski je Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) zaprl pot Fabiu Jakobsenu (Deceuninck-Quick Step). Nesreči se ni mogel izogniti. Vsem je zastal dih, medtem ko je Nizozemec nepremično ležal na tleh.

Sprva so se borili za njegovo življenje, nato pa je sledilo obdobje številnih lepotnih operacij – izgubil je prav tako večino zob. Naredili so mu namreč rekonstrukcijo spodnje in zgornje čeljusti, kost pa so mu presadili kar iz medenice.

Danes je na družabnem omrežju Instagram objavil sliko s svojim dekletom in povrhu vsega na kolesu ter razveselil vse ljubitelje kolesarstva, da se v njegovi težki zgodbi vendarle premika v pravo smer. "Skupaj nazaj na kolesu z Delore Stougje (njegovo dekle, op. a.). Pestro potovanje je bilo do zdaj. S tem sporočilom bi se rad zahvalil vsem zdravnikom, specialistom, ki so mi pomagali na tej dolgi poti. Enako je za ekipo Deceuninck-Quick Step, sponzorjem in vsem, ki so mi v času rehabilitacije stali ob strani. Veselim se moje naslednje operacije v januarju. V tem času bom počasi začel s treningi."

Medtem je Mednarodna kolesarska zveza (UCI) za nevaren manever kaznovala Groenewegna z devetmesečno kaznijo, kar pomeni, da se bo na dirke lahko vrnil po 7. maju 2021. Prav tako ga čaka sojenje, saj je tožbo vložil šef Jakobsenovega moštva Deceuninck QuickStep Patrick Lefevere. Belgijski časnik Het Laatste Nieuws je pred časom poročal, da bi se za tovrstni korak morda odločil tudi Jakobsen.